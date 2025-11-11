Politika

SAZNAJEMO: Aleksić neće podržati studente

В. Н.

11. 11. 2025. u 10:19

KAKO saznajemo, na Glavnom odboru Narodnog pokreta Srbije (NPS) održanom u Beogradu 8. novembra, Miroslav Aleksić, predsednik NPS-a, prisutnima je posebno ukazao da svako ko želi da ustupi prednost studentskoj izbornoj listi na potencijalnim izborima, može momentalno da napusti NPS.

Foto: Printskrin

Po Aleksićevim komentarima, politički ugled i infrastrukturu koju su oni godinama gradili, ne mogu tako lako da prepuste "nepoznatim ljudima" (što se odnosi na predstavnike studentske liste).

