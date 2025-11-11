SAZNAJEMO: Aleksić neće podržati studente
KAKO saznajemo, na Glavnom odboru Narodnog pokreta Srbije (NPS) održanom u Beogradu 8. novembra, Miroslav Aleksić, predsednik NPS-a, prisutnima je posebno ukazao da svako ko želi da ustupi prednost studentskoj izbornoj listi na potencijalnim izborima, može momentalno da napusti NPS.
Po Aleksićevim komentarima, politički ugled i infrastrukturu koju su oni godinama gradili, ne mogu tako lako da prepuste "nepoznatim ljudima" (što se odnosi na predstavnike studentske liste).
BONUS VIDEO: Politički program blokadera u 10 tačaka
Preporučujemo
NOVE SVAĐE MEĐU BLOKADERIMA: Bačulov optužio N1 i Novu
10. 11. 2025. u 13:56
DA LI JE OVO PROGRAM KOJI NUDE? Jezivi grafiti blokadera - poručuju "Vučiću umri"
10. 11. 2025. u 08:03
LICEMERI: Blokaderska N1 prenosi vesti o tuđem moralu - u svoje dvorište ne gledaju!
10. 11. 2025. u 07:53
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)