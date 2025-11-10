LAŽOMER: TAJNA IMPERIJA PROREKTORA FILIPOVIĆA (VIDEO)

Klupko se polako odmotava.

Foto: Printscreen

Još jedan od najbližih saradnika rektora Vladana Đokića koji snosi najveću odgovornost za krah Univerziteta u Srbiji, prof. dr Dejan Filipović, prorektor Univerziteta u Beogradu, deo je istog kruga pakla.

Prevare, mahinacije, preusmeravanje novca sa Zapada u rušenje Srbije... sve to je deo lične karte prof. Filipovića.