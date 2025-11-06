SKANDAL! Miša Bačulov ponovo na slobodi, blokaderski sudija Miloš Labudović odbio pritvor

BLOKADERSKI sudija odbio je zahtev za pritvor Miše Bačulova.

Foto: Printksrin

Kako saznaje Informer, blokaderski sudija, koji je već puštao na slobodu ekstremiste koji su tukli policiju i hteli da pale ljude, Miloš Labudović odbio je zahtev za pritvor Miše Bačulova.

Podsetimo, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan Miša Bačulov zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra 2025. godine tokom hospitalizacije u Kliničkom centru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.

Osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret - krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320. Krivičnog zakonika.

Nakon saslušanja Miše Bačulova, tužilaštvo je predalo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu jedinstven predlog za određivanje pritvora Miši Bačulovu da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

