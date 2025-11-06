SKANDAL! Miša Bačulov ponovo na slobodi, blokaderski sudija Miloš Labudović odbio pritvor
BLOKADERSKI sudija odbio je zahtev za pritvor Miše Bačulova.
Kako saznaje Informer, blokaderski sudija, koji je već puštao na slobodu ekstremiste koji su tukli policiju i hteli da pale ljude, Miloš Labudović odbio je zahtev za pritvor Miše Bačulova.
Podsetimo, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan Miša Bačulov zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra 2025. godine tokom hospitalizacije u Kliničkom centru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.
Osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret - krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320. Krivičnog zakonika.
Nakon saslušanja Miše Bačulova, tužilaštvo je predalo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu jedinstven predlog za određivanje pritvora Miši Bačulovu da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Uskoro opširnije
