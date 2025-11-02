OD POVEĆANJA PLATA, PENZIJA, SJAJNIH PODRŠKI ZA MLADE... Ministar Mali izneo važne informacije za građane

PRVI potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali gost je Jutarnjeg programa TV Prva i govori o svim važnim temama za Srbiju.

Foto: Printscreen

Ministar finansija na samom početku govorio je o obilasku radova na Nacionalnom stadionu u okviru Ekspa.

- Osim fubala na tom stadionu imaćemo prilike da oraganizujemo veliki broj drugih događaja. I na neki način sada izgradnja Navionalnog stadiona pokazuje napredak jedna ekonomije, napredak jedna zemlje - rekao je ministar.

- Kada dodate to i da gradimo prugu od Prokopa, znači Zemun polja, Ekspa... Gradimo i čitav niz drugih infrastrukturnih radova na samoj lokaciji. Imamo 5.000 radnika dnevno na tom gradilištu. To je sigurno najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi u ovom trenutku. Bukvalno šta god da smo imali od građevniske industrije tamo je. Tako da je to simbol uspeha naše zemlje. Rokovi su nam mnogo kratki. Da podsetim građane naše zemlje. Expo 2027 u Srbiji do današnjeg dana 127 zemalja je potvrdilo učešće - rekao je ministar Mali.

On je podestio i na projekat Srbija 2027 - Skok u Budućnost koje predstavljen pre dve godine.

- Radimo, gradimo. Videli ste da su u Srbiji otvoreni novi kilometri autoputeva, brza pruga od Beograda do Subotice, gradimo vrtiće... - rekao je ministar i dodao da blokaderi pored svega što su radili nisu uspeli da nas vrate u prošlost i da Srbija sigurno korača i ide dalje.

Stanovi za mlade - nova garantna šema

- Danas obilazak gradilišta... Ništa od tih radova nismo zaustavili uprakos željama ovih blokadera, uprkos i globalnoj krizi. U celom svetu imate usporavanje ekonomije, trgovinske ratove, tarife, sukob u Ukrajii koji se nije zaustavio... i uprkos svim tim izazovima Srbija ide napred - rekao je Mali.

- Mi smo u petak isplatili za preko 50 odsto školarine studentima u Srbiji i kao što smo obećali. To je jedan pokazatelj kako brinemo o mladima, o onima na kojima budućnost ostaje - rekao je Mali i istakao da mu je dragao da se nasrtava normalizovala.

Povodom srambenih kredita za mlade mlade istakao je da su mnogi govorili da je to "laž", da "od toga ništa neće biti" itd.

- Podsetiću vas ideja je predsednika Vučića, jer mladi su identifikovali kao najveći problem jer ne mogu da dođu do svoje prve nekretnine. Zašto, pa zato što su visoki troškovi učešća. Sada neka uzmete kao primer 100.000 kredit, učešće je 1.000 evra. Dakle za 1.000 evra mladi sada mogu da dođu do svoje prve nekretnine. To je posto neverovatno. To ranije nije postojalo. Sada imamo 1 posto učešća i onda 6 godina država subvencioniše rate kredita pomažući mladima da stanu na svoje noge - istakao je ministar.

- Do današnjeg dana 3.775 mladih je kupilo svoj stan, 1.300 još je u procesu završetka ugovora i tih formalnosti. Biće upravo 5.000 mladih za ovih nekoliko meseci koji će kuputi stan upravo zbog ove podrške države - rekao je ministar.

- Preko 20 posto su nezaposleni ili zaposleni na određeno, jer država za to garantuje. Tako da smo i tu uspeli - istakao je Mali i dodaje da je na predlog predsednika Vučića dogovoreno da se ta kreditna šema produži i na sledeću godinu.

Alimentacioni fond i druge mere

Ministar je podestimo da je država uvela i "Alimentacioni fond" koji da je sigurnost deci pre svega, a zatim pomenuo ograničavanje cene marži koje su spustile cene.

- Da vas podsetim NBS je donela odluku i o ograničavanju kamatnih stopa. Sa 13. ili 14 posto potrošački krediti su sada na maksimalno 7 odsto. Znate koliko je ljudi već refinansiralo kredite. Preko 13.000 samo u Banci Poštanska štedionica - istakao je Mali.

Povećanja plata i penzija

- Paralelno sa tim smo povećali plate prosvetarima, povećali plate zaposlenima u zdravstvu, povećali smo minimalnu zaradu na 500 evra, sledi još jedno povećanje od janura na 550 evra. Takoše od decembra povećanje penzija.

- Dakle imate dvostruki mehanizam, podižemo plate penzije i sa druge strane kroz čitav niz mera... Za razliku o donih koji blokiraju koji nemaju ništa drugo osim mržnje nasilja onda vidite šta je naša politika, briga o građanima, a nadam se i da naši građani to vide - rekao je Mali.

O blokaderima

- U poslednih 11 meseci videli ste šta blokaderi rade,a sa druge strane samo pogledajte odgovornu politiku Aleksandra Vučića. Neka građani samo poslušaju poroku od petka gde osim što je pozvao na ujedinjenje, ko zna po koji put je pružio ruku za dijalog za razgovor. Mi kada smo složni mi smo najači, duša me boli pogotovu kada vidim ove u regionu da ne kažem koje se zemlje raduju, likuju, kada je bilo kakva nesreća, problem i kriza u Srbiji. Sa druge strane kada su lepe vesti niko u regionu to ne prenosi. Niko nije preneo da je otvorena brza pruga Beograd - Subotica itd.. - istakao je Mali.

- Uprkos svemu tome, Srbija ide dalje - istako je Mali.

Devizni kurs

- Vi od 2013. godine nemate problem sa kursom - istakao je ministar Mali.

Ministar Mali je kraj zaključio: "Nećemo odustati od naše politike brige o građanima"!

Povrat 50 odsto školarine studentima

Prethodno, ministar Mali se oglasio povodom povrata 50 odsto školarine studentima u Srbiji.

Povrat 50 odsto školarine studentima

Prethodno, ministar Mali se oglasio povodom povrata 50 odsto školarine studentima u Srbiji.

U objavi na zvaničnom instagram profilu stoji:

- Upravo je na studentske kartice studenata iz 19 visokoškolskih ustanova uplaćeno 50 odsto školarine koju su prethodno platili, a kao što smo i obećali. Isplate će biti vršene na nedeljnom nivou, a nakon što prethodno dobijemo ispravno unete podatke od visokoškolskih ustanova. Sledeće nedelje novac će biti uplaćen studentima iz 40 ustanova.

Naredne uplate slede 7. novembra, 14. novembra i 21. novembra.

Samofinansirajućim studentima je odjednom isplaćen celokupan iznos od 50 odsto sredstava koji su platili fakultetima za školarine do 30. septembra 2025. godine. Sredstva će biti vraćena studentima na osnovnim, master i doktorskim studijama, ali i na studijskim programima na engleskom jeziku.

Sredstva će se isplaćivati isključivo preko studentske kartice, za koju studenti, ukoliko je nemaju, mogu aplicirati putem portala Uprave za trezor. Studenti se za povraćaj školarine ne prijavljuju, već im je za ostvarivanje prava potrebna pomenuta studentska kartica za koju je vezan odgovarajući tekući račun gde će im biti uplaćeno 50 odsto školarine koju su uplatili.

Kao što sam već napomenuo, fakulteti Ministarstvu prosvete dostavljaju spiskove studenata kojima treba refundirati novac, a na osnovu uplata koje su studenti već izvršili.

Inače, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, omogućeno je da samofinansirajući studenti ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova, po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija - poručio je ministar.

BONUS VIDEO - Ovako radovi na Nacionalnom stadionu izgledaju iz vazduha