MONSTRUOZNE LAŽI BLOKADERA: Zbog izmišljotine na udaru Momirović i njegova deca
BLOKADERI su na nalogu koji prati prati 200.000 ljudi na Instagramu objavili lažnu vest da je danas detetu od Tomislava Momirovića rođendan i da on negde slavi.
- Njegova supruga i porodica trpe pritiske mesecima, ali ovo je najgadniji i neljudski - napisao je na Iksu pravnik Milan Antonijević.
Blokaderi su doveli do toga da neki žele smrt Momirovićevoj deci. Momirović je morao javno da demantuje ovu izmišljotinu i da se oglasi.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
