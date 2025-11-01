Politika

MONSTRUOZNE LAŽI BLOKADERA: Zbog izmišljotine na udaru Momirović i njegova deca

01. 11. 2025. u 16:29

BLOKADERI su na nalogu koji prati prati 200.000 ljudi na Instagramu objavili lažnu vest da je danas detetu od Tomislava Momirovića rođendan i da on negde slavi.

МОНСТРУОЗНЕ ЛАЖИ БЛОКАДЕРА: Због измишљотине на удару Момировић и његова деца

Foto: Instagram/ tomamomirovic

- Njegova supruga i porodica trpe pritiske mesecima, ali ovo je najgadniji i neljudski - napisao je na Iksu pravnik Milan Antonijević.

Blokaderi su doveli do toga da neki žele smrt Momirovićevoj deci. Momirović je morao javno da demantuje ovu izmišljotinu i da se oglasi.

