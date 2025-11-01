MONSTRUOZNE LAŽI BLOKADERA: Zbog izmišljotine na udaru Momirović i njegova deca

BLOKADERI su na nalogu koji prati prati 200.000 ljudi na Instagramu objavili lažnu vest da je danas detetu od Tomislava Momirovića rođendan i da on negde slavi.

Foto: Instagram/ tomamomirovic

- Njegova supruga i porodica trpe pritiske mesecima, ali ovo je najgadniji i neljudski - napisao je na Iksu pravnik Milan Antonijević.



Nalog koji očigledno služi da sluđuje, širi mržnju i da sve radikalizuje na instagramu, a prati ga 200.000 ljudi objavio je lažnu vest da je danas detetu od Tomislava Momirovića rođendan i da on negde slavi.

Njegova supruga i porodica trpe pritiske mesecima, ali ovo je najgadniji… pic.twitter.com/ZvNI8z26N3 — Milan Antonijević (@AntonMilan) November 1, 2025

Blokaderi su doveli do toga da neki žele smrt Momirovićevoj deci. Momirović je morao javno da demantuje ovu izmišljotinu i da se oglasi.