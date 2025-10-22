SVEČANOST U PALATI SRBIJA: Vučić danas na potpisivanju 4.000 ugovora za sredstava za kupovinu kuća

VEOMA lepa i važna ceremonija danas u podne

Foto printskrin Pink TV

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas će prisustvovati ceremoniji potpisivanja 4.000 ugovora o dodeli sredstava namenjenih kupovini seoskih kuća sa okućnicom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Ceremonija potpisivanja zakazana je za 12 časova u Palati Srbija.