VUČEVIĆ UKAZAO NA TRI NAJVEĆE LAŽI BLOKADERA: Neko mora da odgovara - jedanaest i po meseci su nam pojeli kao skakavci (VIDEO)

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević obratio se na konferenciji za medije.

Foto printskrin Pink TV

Vučević se obratio u sedištu SNS-a na Novom Beogradu.

- Povod za današnju konferenciju je još jedna laž i obmana blokadera. U martu, 15. marta, imali smo užasnu laž o zvučnom topu, da je država, aludirajući na predsednika, naredila upotrebu uređaja koji nikada nije ni korišćen i zdravstveno ugrozila građane na tom skupu. Ljudi se posle 48 sati javljaju lekaru, dva dana posle su kroz društvene mreže motivisali da se prijave da imaju posledice. Posle toga, ta priča iščezava, i niko nažalost od strane tužilaštva ne reaguje. Čak ni mi is SNS nismo bili istrajni da se to istraži. Onda događaji u Bačkoj Palanci, Vrbasu, Valjevu, 12., 13. i 14 avgusta, da je policija pretukla dečaka u Valjevu, a onda isti mediji izvešavaju da je dečak preminuo od posledica prebijanja. Onda se preskače i ta laž. A onda ovih dana imamo da je studentkinja Anja Pušković oteta, kidnapovana, pretučena u policiji. Da se stvara utisak da policija kidnapuje sopstvene građane, da se uznemiri javnost, da se stvore podele i da blokaderi mobilišu što više ljudi - kaže Vučević.

Lider SNS ukazao je na obmane i prevare blokadera u prethodnih 11 meseci.

- Neverovatan broj spinova, obmana, prevara. Postavlja se pitanje kada ćemo se kao države izlečiti od te bolesti. Ako pričamo o vladavini prava, demokratiji, neko ko radi ove stvari, mora da odgovara - rekao je Vučević.

On se još jednom upitao kada će odgovarati oni koji su odgovorni za "tri najveće i najkrupnije laži".

- Mislim da se mora insistirati na odgovornost, ne mogu da isključim mogućnost da i mi podnesemo krivične prijave. Ogromne tri laži, odvratne, zlurade, zlonamerne. I šta ćete videti kod njih u medijima, idemo dalje. Sve ovo je politika, od početka, pa do danas - kazao je.

Vučević se zahvalio svim građanima koji su prisustvovali skupovima protiv blokada.

- Jedanaes i po meseci su nam pojeli kao skakavci. Mislim da niko više nema dilemu kakva je prevara učinjena građanima Srbije. Kada dođu izbori, građani će odlučiti za koga su. Na proleće nas čekaju izbori u devet lokalnih samouprava - kazao je predsednik SNS-a.

Još jedno je istakao da traži odgovornost za one koji su obmanjivali građane Srbije.

Vučević je čestitao Srpskoj listi, kako kaže, posle svega šta im je Kurti uradio.

- Republika Srpska se nalazi u vrlo delikatnoj situaciji. Bez RS nemoguć je opstanak Srba u BiH. Što se tiče Crne Gore pozdravljam svaki vid učešća našeg naroda u izvršnoj vlasti. Nadam se da će sačuvati svoj jezik. Velika borba nas očekuje za ćirilično pismo. Vrlo složena situacija u Hrvatskoj, gde su se Srbi, na žalost, sveli na statističku grešku. Položaj je vrlo delikatan - istakao je.