ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj preživeo je atentat 1992. godine u Podgorici.

Foto: Printskin B92/Shutterstock/Novosti ilustracija

- Neki musliman Adem Šabotić je bacio ofanzivnu ručnu bombu. To je bila sreća jer ofanzivna bomba ima kuglice, a defanzivna ima šrapnele. Jedan moj pratilac je bio dovoljno priseban i kad je bomba pala na asfalt, on je šutnuo pod automobil - rekao je dr Šešelj za Informer TV.

Tada su ranjena 62 lica, ali niko nije bio životno ugrožen. Šešelja je jedna kuglica pogodila u nogu. U Beogradu, lidera radikala je operisao kardiohirurg prof. dr Miljko Ristić.

- On me je lično operisao i sve vreme operacije se čudio zašto ja gledam kako mi vade kuglicu iz noge. Kazao je da mnogi povraćaju i mnogi se onesveste - kazao je predsednik SRS.