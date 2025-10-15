STUDENTKINJA POTVRDILA DA JE LAŽ DA JU JE POLICIJA TUKLA Dačić: To je spremano da se Srbija predstavi EU kao zemlja torture (FOTO)

POTPREDSEDNIK Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, izjavio je danas, povodom informacija o navodnom povređivanju jedne građanke od strane policijskih službenika koje su se pojavile u javnosti, da je obavešten o njenoj objavi na jednoj društvenoj mreži, u kojoj ona negira ovakve navode, ali da će on insistirati na utvrđivanju svih činjenica.

Foto: Printskrin

Njegovu izjavu prenosimo u celosti:

Sinoć sam govorio da je potrebno da se utvrde svi detalji vezano za manipulacije o navodnom povređivanju građanke A. P. za koju su, neki opozicionari, blokaderi, objavili da je povređena od strane policije. Sinoć su mi iz Policijske uprave rekli da, po njihovim evidencijama, ona nije bila u Policijskoj upravi, niti je policija prema njoj postupala. Danas sam obavešten i dostavljen mi je njen „stori“ sa Instagrama koji je ona sama objavila, koji citiram:

- Moje ime i prezime dovedeno je u negativan kontekst, uz navode da sam povređena od strane policijskih službenika, što ovim putem u potpunosti demantujem. Informacija o mom navodnom povređivanju od strane policije je neistinita - nisam bila u prostorijama policije. Žao mi je što je moje ime iskorišćeno na takav način, čime su ljudi dovedeni u zabludu, a ja u opasnost…

Šta reći posle svega ovoga, osim da smo stavili tačku na manipulaciju oko ovoga. Ovim se potvrđuje da je ovo bila laž, da je bila prevara i ne znam čemu je to služilo.

Potvrđuje se da ona nije bila u policiji i da nije povređena od strane policijskih službenika, i to od nje same.

Foto: Printskrin

Vidite čime se sve služe predstavnici opozicionih stranaka i blokadera kako bi pokazali da je Srbija zemlja u kojoj se primenjuje policijska brutalnost.

To je naročito bilo pripremano očigledno pred dolazak visokih zvaničnika Evropske unije kako bi se predstavila Srbija kao zemlja sa policijskom torturom.

Ja, bez obzira na ovu izjavu, insistiram da se ovo pitanje dovede do kraja, odnosno da se utvrdi da li je istina, da li je bila u policiji, da li je postupala policija, da li je povređena od strane policije i ako nije, ko je taj koji je izvršio ovu manipulaciju, taj treba da odgovara za lažno optuživanje policije - izjavio je ministar Dačić.