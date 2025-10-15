ŠOLAKOVI MEDIJI POČELI DA SE VADE: Juče ceo dan plasirali laži, hoće da izazovu građanski rat u Srbiji

NAKON što su još jednom velikom obmanom pokušali da izazovu građanski rat u Srbiji, iz Šolakovih medija sada pokušavaju da se izvuku!

Foto: Printksrin

Juče su ceo dan, zajedno sa poslanicima opozicije, "novinari" Šolakovih medija širili laž o tome da je neko negde prebijen...

Kada se ispostavilo da je sve samo još jedna brutalna laž, sada su počeli da se vade.

Tako su u štampanom izdanju objavili samo malu vest pod naslovom "Poslanici o navodno prebijenoj studentkinji u policiji".

Sada je "navodno", a juče dok su pokušavali da izazovu krvoproliće na ulicama nije im bilo "navodno"!

Foto: Printksrin

Svojim lažima ponovo su pokušali da izazovu građanski rat u Srbiji! I za to im se ne sme progledati kroz prste.

Podsetimo, juče su Šolakovi mediji i poslanici opozicije pokušali da obmanu javnost da je policija pretukla jednu studentinju. Kako se ispostavilo, sve je bila samo još jedna montirana laž.