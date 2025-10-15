ŠOLAKOVI MEDIJI POČELI DA SE VADE: Juče ceo dan plasirali laži, hoće da izazovu građanski rat u Srbiji
NAKON što su još jednom velikom obmanom pokušali da izazovu građanski rat u Srbiji, iz Šolakovih medija sada pokušavaju da se izvuku!
Juče su ceo dan, zajedno sa poslanicima opozicije, "novinari" Šolakovih medija širili laž o tome da je neko negde prebijen...
Kada se ispostavilo da je sve samo još jedna brutalna laž, sada su počeli da se vade.
Tako su u štampanom izdanju objavili samo malu vest pod naslovom "Poslanici o navodno prebijenoj studentkinji u policiji".
Sada je "navodno", a juče dok su pokušavali da izazovu krvoproliće na ulicama nije im bilo "navodno"!
Svojim lažima ponovo su pokušali da izazovu građanski rat u Srbiji! I za to im se ne sme progledati kroz prste.
Podsetimo, juče su Šolakovi mediji i poslanici opozicije pokušali da obmanu javnost da je policija pretukla jednu studentinju. Kako se ispostavilo, sve je bila samo još jedna montirana laž.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
