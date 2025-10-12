"NE SMEMO DA PROGUTAMO KUKAVIČJE JAJE, NADAM SE DA ĆE SRBI U ŠTO VEĆEM BROJU IZAĆI NA GLASANJE": Vučević o važnosti izbora na KiM

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Prvoj televiziji da je izlazak Srba na izbore pitanje opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji.

-Nadam se da će Srbi izaći u što većem broju, da će se odazvati na poziv države i svih nas koji smo u javnom životu i da je to pitanje opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. Ne smemo da progutamo to kukavičje jaje da kada Srbi glasaju na izborima u Pokrajini time priznajemo tzv. nezavisnu državu Kosovo. Važno je da Srbi izađu na izbore. Mi smo učestvovali u kampanji u Centralnoj Srbiji da interno raseljeni izađu na izbore. Verujem da su Srbi prepoznali Srpsku listu. Dok je Srba na KiM tu je i Srbija. I to Kurti dobro zna. Imate Srbe koji su to imenom i prezimenom, a suštinski su poslušnici Kurtija. Njima je sve dozvoljeno, da se jedva prelazi administrativni prelaz, da su militarizovana vozila na ulicama. Bojim se da su nama u jednom periodu, posebno 2012. godine, namicali da se pomirimo sa realnošću, da gledamo budućnost. Niko se ničega ne odriče, a samo mi treba da se odreknemo nečega iz čega smo potekli. Prva destabilizacija i napad na državu odmah se otvori pitanje Vojvodine - rekao je Vučević.

Mi smo se svi negde, naveo je Vučević, odrekli političkog identiteta.

-Nemate SNS, SPS, ni radikale, nego je tamo došlo do homogenizacije srpskog biračkog tela u Srpsku listu. Stanje na KiM ne dozvoljava klasično partijsko organizovanje. Ovo je nadstranačko pitanje - rekao je Vučević.

Konstantna je, napominje Vučević, kriminalizacija Srpske liste i naroda na severu Kosova i Metohije.

-To su ljudi koji su 26 godina izloženi najgorem pritisku, hapšeni, proganjani, pucani. Možete misliti kako je živeti u Štrpcu, to je život koji je za nas u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu nezamisliv. Zajednica srpskih opština nikada nije implementirana, a bila je obaveza. Njih plaši da se Srbi institucionalno zaokruže - naveo je Vučević.

