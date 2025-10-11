Politika

HVALA SRBIMA NA KiM: Oni čuvaju svoja ognjišta - poruke iz Majdanpeka (VIDEO)

11. 10. 2025. u 16:56

SRBI sa Kosova i Metohije čuvaju svoja ogđišta, poručuju građani Majdanpeka.

ХВАЛА СРБИМА НА КиМ: Они чувају своја огњишта - поруке из Мајданпека (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Oni su se danas okupili i da iskažu svoje neslaganje sa blokadama.

