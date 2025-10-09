ZAJEDNIČKA BUDUĆNOST DVE ZEMLJE Mesarović o novim kineskim investicijama u Srbiji: Gradimo konkretne projekte i otvaramo nova radna mesta
POTPREDSEDNICA Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se sa predstavnicima kineske provincije Fuđijen i gradova Sanming i Longjan, sa kojima je razgovarala o produbljivanju privredne saradnje i zajedničkim projektima.
Sastanku sa generalnim direktorom Kancelarije za spoljne poslove provincije Fuđijen Li Linom i sa predstavnicima Sanminga i Longjana prisustvovao je i ambasador Kine u Srbiji Li Ming.
Mesarović je istakla da privredna saradnja dve zemlje ima ogroman potencijal i da je utemeljena na čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine i prijateljstvu dva predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga.
Kruna ove saradnje, prema njenim rečima, jeste Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, koji omogućava još veću privrednu razmenu i dostupnost srpskih proizvoda na kineskom trzistu.
-Postoji veliki prostor za unapređenje saradnje sa ovom kineskom provincijom, od cega ce korist imati i građani Srbije i provincije Fuđijen- istakla je ministarka privrede.
Mesarović je navela i da se na sastanku razgovaralo o njenoj uzvratnoj poseti ovoj provinciji, gde će se ponovo sresti sa njihovim najvećim kompanijama, sa kojima očekuje konkretizaciju saradnje, kako bi se produbili ekonomski odnosi i unapredilo partnerstvo koje će doprineti rastu privreda dve zemlje.
Kako je naglasila, Srbija i Kina su države koje grade zajednicu sa zajedničkom budućnošću, ali i partneri koji grade konkretne projekte, nova radna mesta i zajedničke uspehe.
-Nastavljamo da radimo u interesu naše privrede, u skladu sa politikom predsednika Vučića, Vlade Srbije, Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, koja dosledno gradi mostove saradnje sa svim partnerima koji veruju u budućnost Srbije”, navela je Mesarović na Instagram profilu.
