BRNABIĆ "POKLOPILA" LAZOVIĆA: Ponosna sam što su se reči Đura Race čule iz mojih usta kad niko u Tužilaštvu nije želeo da ih sluša

07. 10. 2025. u 16:28

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić pitala je poslanika ZLF Radomira Lazovića da li se u pismu nemačkom kancelaru obratio sa "Mein lieber Friedrich", "Dear Chancellor Merz" ili je na srpskom pisao.

Foto: Novosti

- Ako su reči oca jedne od žrtava morale da se čuju, pa izgovorene iz mojih usta zato što niko drugi u Tužilaštvu nije želeo da ih čuje, onda sam ja ponosna što su se makar tako čule, a vi ne tražite pravdu. Je l' ja nisam u pravu? Je l' pokojni Đuro Raca nije bio u pravu? Pa, dokažite, ljudi, da nisu u pravu! Jedino što tražimo je da se istraži - kazala je Ana Brnabić.

Pita kako je moguće da predsednik Skupštine infrastrukture Železnica Srbije Nebojša Božović sedi sa specijalnim tužiocem za organizovani kriminal Mladenom Nenadićem, "slika se, selfira, ruča i pije" i može da se čuje i na slobodi je, a taj isti Nenadić nema vremena da se bar iz pijeta vidi sa pokojnim Đurom Racom koji je izgubio ćerku i ima pravo da se njegove reči čuju.

