BRNABIĆ "POKLOPILA" LAZOVIĆA: Ponosna sam što su se reči Đura Race čule iz mojih usta kad niko u Tužilaštvu nije želeo da ih sluša
PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić pitala je poslanika ZLF Radomira Lazovića da li se u pismu nemačkom kancelaru obratio sa "Mein lieber Friedrich", "Dear Chancellor Merz" ili je na srpskom pisao.
- Ako su reči oca jedne od žrtava morale da se čuju, pa izgovorene iz mojih usta zato što niko drugi u Tužilaštvu nije želeo da ih čuje, onda sam ja ponosna što su se makar tako čule, a vi ne tražite pravdu. Je l' ja nisam u pravu? Je l' pokojni Đuro Raca nije bio u pravu? Pa, dokažite, ljudi, da nisu u pravu! Jedino što tražimo je da se istraži - kazala je Ana Brnabić.
Pita kako je moguće da predsednik Skupštine infrastrukture Železnica Srbije Nebojša Božović sedi sa specijalnim tužiocem za organizovani kriminal Mladenom Nenadićem, "slika se, selfira, ruča i pije" i može da se čuje i na slobodi je, a taj isti Nenadić nema vremena da se bar iz pijeta vidi sa pokojnim Đurom Racom koji je izgubio ćerku i ima pravo da se njegove reči čuju.
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
