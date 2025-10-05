OTVORIĆEMO 400 NOVIH RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU NA KiM Vučić: Moramo da sačuvamo mir, ali biće teško zbog Kurtija

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink i govori o najvažnijim temama.

Foto Novosti

Kaže da moramo da sačuvamo mir, a da će to biti mnogo teško zbog Aljbina Kurtija i njegovog zakona o strancima.

- Bićemo uz Srbe na KiM i 400 novih radnih mesta ćemo da otvorimo u zdravstvenoj strukturi na KiM u narednih desetak dana - najavio je Vučić.

Predložio je momcima iz Centra za društvenu stabilnost da sledeća šetnja ne bude samo protiv blokada, već i za naš narod sa KiM.

- Tražio sam najmanje 6 puta uz svoj potpis da se naša vojska vrati na KiM. Jasno je da oni koji čuvaju svoje čedo neće dozvoliti da se ništa promeni. Tražićemo ponovo i sednicu SB UN. Ne verujem da će to mnogo promeniti, ali se čuće šta imamo da kažemo - kaže on.

