OTVORIĆEMO 400 NOVIH RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU NA KiM Vučić: Moramo da sačuvamo mir, ali biće teško zbog Kurtija
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink i govori o najvažnijim temama.
Kaže da moramo da sačuvamo mir, a da će to biti mnogo teško zbog Aljbina Kurtija i njegovog zakona o strancima.
- Bićemo uz Srbe na KiM i 400 novih radnih mesta ćemo da otvorimo u zdravstvenoj strukturi na KiM u narednih desetak dana - najavio je Vučić.
Predložio je momcima iz Centra za društvenu stabilnost da sledeća šetnja ne bude samo protiv blokada, već i za naš narod sa KiM.
- Tražio sam najmanje 6 puta uz svoj potpis da se naša vojska vrati na KiM. Jasno je da oni koji čuvaju svoje čedo neće dozvoliti da se ništa promeni. Tražićemo ponovo i sednicu SB UN. Ne verujem da će to mnogo promeniti, ali se čuće šta imamo da kažemo - kaže on.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (15)