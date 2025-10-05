Politika

VUČIĆ OTKRIO ŠOK INFORMACIJE Tražili izuzimanje dva snimka sa mesta pada nadstrešnice - od 11 do 13 časova

В.Н.

05. 10. 2025. u 22:06

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u emisiji HitTvit otkrio je da su postojale dve naredbe od izuzimanju snimaka dana kada se srušila nadstrešnica u Novom Sadu.

Foto: Printscreen

- Dana 02.11.2024, viši javni tužilac u Novom Sadu, Aleksandar Amidžić, izdate su dve naredbe o izuzimanju snimaka. Na prvoj naredbi, traži se izuzimanje od 11 do 13 časova, a na drugoj od 11.50 do 12 časova. Naše pitanje je zašto je to uređeno? Što nas niko nije obavestio o oveme? - otkrio je predsednik.

Predsednik je takođe otkrio da je na dan pada nadstrešnice par sati pre pada tu prošao Miša Bačulov.

- I danas ne verujem u to. Ne isključujem mogućnost. Tek pre nekoliko dana smo dobili snimke sa nadstrešnice i videli neka poznata lica za koja nismo znali da su tu bili. Vidimo kako Miša Bačulov tuda nekoliko sati pre pada nadstrešnice tuda unezvereno šeta. Ne kažem da je nešto uradio, ali zašto to niko nije znao? - kazao je on.

