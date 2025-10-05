Politika

JOVANOV ODBRUSIO ĐILASU I MARINIKI: NJihova opozicija mora biti "zabetonirana"

В.Н.

05. 10. 2025. u 13:11

MILENKO Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije, oglasio se na društvenoj mreži X/Tviter povodom izjave Dragana Đilasa i Marinike Tepić da SNS mora biti zabranjen.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Đilasa i Mariniku treba dodatno učvrstiti na čelu njihove stranke i zabetonirati im poziciju i pojačati uticaj u celokupnoj opoziciji! Čak i ako jednog dana odluče da napuste politiku, a molim Boga da se to nikada ne desi, mora se naći način da im se to onemogući! Our precious - napisao je Jovanov.


 

