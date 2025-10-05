JOVANOV ODBRUSIO ĐILASU I MARINIKI: NJihova opozicija mora biti "zabetonirana"
MILENKO Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije, oglasio se na društvenoj mreži X/Tviter povodom izjave Dragana Đilasa i Marinike Tepić da SNS mora biti zabranjen.
- Đilasa i Mariniku treba dodatno učvrstiti na čelu njihove stranke i zabetonirati im poziciju i pojačati uticaj u celokupnoj opoziciji! Čak i ako jednog dana odluče da napuste politiku, a molim Boga da se to nikada ne desi, mora se naći način da im se to onemogući! Our precious - napisao je Jovanov.
Preporučujemo
OVO JE ISTINA: Šest stubova diktature Aleksandra Vučića!
05. 10. 2025. u 12:48
VUČIĆ OTKRIO ŠOK INFORMACIJE O MIŠI BAČULOVU I PADU NADSTREŠNICE: Predsednik Srbije ogolio ulogu RTS u obojenoj revoluciji
05. 10. 2025. u 21:08 >> 23:37
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (9)