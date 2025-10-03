MINISTAR MALI: U toku razgovori o NIS-u i sa ruskom i sa američkom stranom

PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da su u toku razgovori o NIS-u i sa ruskom i sa američkom stranom i da će vlada učiniti sve da zaštiti interese građana i energetsku stabilnost zemlje.

Foto: D. Milovanović

Mali, koji boravi u Visokim Tatrama u Slovačkoj, gde učestvuje na GLOBSEK Tatra samitu 2025, koji okuplja evropske lidere iz srednje i istočne Evrope, rekao je za Tanjug da se razgovara sa obe strane i da to nisu laki razgovori.

-Svako ima neke svoje interese. S jedne strane je ruska strana koja ne želi da proda, želi da ostane vlasnik Naftne industrije Srbije. Američka strana koja insistira na tim sankcijama ili na nekom dogovoru u sredini. Videćemo, rekao je Mali.

Istakao je da Vlada Srbije ni na koji način neće dozvoliti da se ugrozi energetska stabilnost Srbije.

-Borićemo se za to i nije ovo prvi izazov sa kojim se suočavamo. Siguran sam da ćemo naći način, ali u svakom slučaju štitimo interese građana Srbije u smislu i obezbeđivanja dovoljno goriva i svega onoga ostalog što će biti na pumpama i ukoliko se te sankcije dese 8. oktobra, poručio je ministar.

(sputnikportal.rs)

