MINISTAR MALI: U toku razgovori o NIS-u i sa ruskom i sa američkom stranom
PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da su u toku razgovori o NIS-u i sa ruskom i sa američkom stranom i da će vlada učiniti sve da zaštiti interese građana i energetsku stabilnost zemlje.
Mali, koji boravi u Visokim Tatrama u Slovačkoj, gde učestvuje na GLOBSEK Tatra samitu 2025, koji okuplja evropske lidere iz srednje i istočne Evrope, rekao je za Tanjug da se razgovara sa obe strane i da to nisu laki razgovori.
-Svako ima neke svoje interese. S jedne strane je ruska strana koja ne želi da proda, želi da ostane vlasnik Naftne industrije Srbije. Američka strana koja insistira na tim sankcijama ili na nekom dogovoru u sredini. Videćemo, rekao je Mali.
Istakao je da Vlada Srbije ni na koji način neće dozvoliti da se ugrozi energetska stabilnost Srbije.
-Borićemo se za to i nije ovo prvi izazov sa kojim se suočavamo. Siguran sam da ćemo naći način, ali u svakom slučaju štitimo interese građana Srbije u smislu i obezbeđivanja dovoljno goriva i svega onoga ostalog što će biti na pumpama i ukoliko se te sankcije dese 8. oktobra, poručio je ministar.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
MALI: Očekujem da budžet za 2026. bude na sednici Skupštine krajem novembra
01. 10. 2025. u 12:05
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (1)