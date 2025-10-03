OTKRIVAMO: Tužilački saradnik Đorđević na N1 glumi žrtvu, ima tri krivične prijave ! Baka i deka ga prijavili za nasilje u porodici!

Saradnik u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Aleksandar Đorđević već mesecima zlostavlja Upravu tužilaštva, iako sebe u javnosti predstavlja kao žrtvu, sve trvdeći da se Uprava nepravično i nezakonito odnosi prema njemu.

Foto: Printskrin

Međutim, pored disciplinskih postupaka koji se protiv njega vode u tužilaštvu, otkrivamo da su nevezano za njegov posao podnete još tri krivične prijave, među kojima je i prijava njegovih bake i deke koji su ga prijavili za porodično nasilje!

Prema podacima do kojih došla naša redakcija, Đorđević ima postupak zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti nad oštećenom devojkom T.G. (27) jer ju je zastrašivao u prostorijama

Pravno-poslovne škole u Svetogorskoj ulici.

Zbog neovlašćenog objavljivanja fotografije, odnosno krivičnog dela Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, Đorđevića je prijavila A.A. (29), a kao mesto izvršenja vodi se njegova adresa na Novom Beogradu.

Najstrašnije je što su ga zbog krivičnog dela nasilje u porodici prijavili njegovi rođeni deka i baka, od po preko 90 godina.

Ponašanje ovog nasilnika koji takođe svakodnevno maltretira i svoje kolege obraćajući im se na uvredljiv način je nedopustivo, a on istovremeno zajedno sa pojedinim medijima, konkretno N1, fabrikuje laži i napada tuzioce VJT.

U nedavnom priliogu Ane Novaković novinarke N1, ovog puta umesto Bojane Savović u ulozi žrtve bio je ovaj tužilački saradnik - nasilnik.

U tom prilogu tvrdio je da je žrtva progona VJT, međutim to nije tačno i kako su u odgovou za N1 naveli iz tužilaštva - on je odlukom Komisije za vođenje disciplinskog postupka protiv državnih službenika i nameštenika Višeg javnog tužilaštva u Beogradu suspendovan sa posla do okončanja disciplinskog postupka koji se vodi zbog težih povreda dužnosti iz radnih odnosa.

Taj postupak protiv njega se vodi zbog njegovih izjava u emisji "Bez pardona" od 5. maja 2025. godine kojima je izvršio teže povrede dužnosti iz radnog odnosa propisane Zakonom o državnim službenicima i Kodeksa ponašanja državnih službenika.

Takođe, protiv njega se vodi i disciplinski postupak jer je 16. jula 2025. godine u zgradi Palate pravde vređao drugog zaposlenog čime je izvršio težu povredu dužnosti iz radnog odnosa propisanu istim pravnim aktima.

Uprkos tome što on sebi uporno daje svojstvo unutrašnjeg uzbunjivača i istovremeno dodeljuje i svojstvo spoljašnjeg uzbunjivača, ovom tužilaštvu je neposredno nadređeni organ - Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu u svom izveštaju od 4. juna 2025. godine zaključilo da po podnetoj informaciji Aleksandra Đorđevića u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem nisu kršeni propisi i nije postupano na protivpravni način.