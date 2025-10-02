JANJIĆ ŠOKIRAO JAVNOST: Tadić je odlučivao ko će biti likvidiran, Dolovac sve skrivala! Deset godina pljačke, progona i mraka

PROFESOR u penziji i prozapadni aktivista Dušan Janjić u emisiji Slavija Info izneo je niz optužbi na račun svojih bivših političkih saveznika, razobličivši, kako kaže, mehanizme zloupotreba, pljačke, ali i obračuna koji su se završavali likvidacijama, a koje se vezuju za period prve decenije posle petooktobarskih promena.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Janjić priznaje da ključna greška srpske politike prema Kosovu i Metohiji nije napravljena 2013. godine potpisivanjem Briselskog sporazuma, već godinama ranije, i da su te poteze napravili Boris Tadić i Vojislav Koštunica.

„Pre Briselskog sporazuma, imate stvari koje su opredelile na potpisivanje. To je taj apsolutno pogrešan potez koji su povukli Koštunica i Tadić“, izjavio je Janjić, dodajući da su u jednom trenutku „shvatili da su izigrani u pregovaračkom procesu“.

Po njegovim rečima, Srbija je nakon rušenja Ahtisarijevog plana propustila priliku da izdejstvuje bolji ishod i da je zato „2013. rešenje bilo najbolje koje se moglo dobiti“.

Janjić smatra da je period vlasti Borisa Tadića predstavljao jednu od najmračnijih decenija u savremenoj srpskoj istoriji, obeleženu stagnacijom, kriminalom i sistemskom rasprodajom državnih resursa.

„Ljudi su zaboravili deset godina života sa Tadićem. Bile su to mračne godine. Stagnacije. Ogromne pljačke. Kroz privatizaciju, prodaje resursa, naftnog, gasnog“, istakao je on.

Janjić je podsetio da su upravo u tom periodu uvedeni i brojni restriktivni zakoni koji se danas često pripisuju sadašnjoj vlasti. „To su bile godine kad su uvedeni svi ovi sada restriktivni zakoni koji se sad pripisuju Vučiću“, naglasio je.

@sabljozubi369 Blokader Dušan Janjić raskrinkao Borisa Tadića i Vrhovnu javnu tužiteljku Zagorku Dolovac, otkrio mračne tajne, spomenuo i likvidacije! ♬ original sound - Vesna Veka

Najteža tvrdnja odnosi se na direktnu odgovornost Borisa Tadića i sadašnje vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac, koju je upravo demokratski režim instalirao na ovu poziciju, a koja se odnosi na politički motivisane zloupotrebe i obračune.

„Tadić, ja za to imam krivičnu prijavu protiv njega, kod Dolovac, je donosio odluke o tome kojoj partiji je da se kradu dokumenti i ko da se likvidira. Dolovac je to stavila ispod stola“, rekao je Janjić, tvrdeći da je u vrhu vlasti postojala organizovana struktura koja je odlučivala o sudbini političkih protivnika, uključujući i fizičke likvidacije.