KURTI PERSONA NON GRATA: Iza naizgled protokolarne vesti krije se dokaz

PREDSEDNICA lažne države Kosovo Vjosa Osmani predstavljaće Prištinu na samitu lidera Evropske političke zajednice koji se ovog puta održava u Kopenhagenu u Danskoj i okuplja 45 evropskih lidera, uključujući i one iz institucija Evropske unije.

Iza ove naizgled protokolarne vesti krije se u stvari dokaz da je tačno ono što se danima priča u dobro obaveštenim diplomatskim i drugim krugovima u Prištini: premijer privremenih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti nije poželjan na samitima i zvaničnim sastancima koje organizuju američki i evropski zvaničnici. Suptilna poruka iz Vašingtona i Brisela očigledno je dobro shvaćena u Prištini, pa je doneta odluka da u Dansku putuje Osmanijeva, baš kao i na nedavno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u SAD.

Kako je saopštilo predsedništvo lažne države, Osmanijevu će primiti kralj i kraljica Danske, dok će tokom rada samita učestvovati na obe glavne sesije ovog izdanja.

- Predsednica će takođe učestvovati i na okruglom stolu o ključnim bezbednosnim izazovima sa kojima se suočava Evropa, uključujući rast hibridnih pretnji i provokacije Rusije bez presedana prema državama članicama NATO. U tom kontekstu, evropski lideri će razgovarati o načinima kako da iskoriste politički zamah za donošenje neophodnih odluka, uključujući jačanje odbrambene spremnosti - navodi se u saopštenju.

Evropska politička zajednica (EPC) predstavlja platformu za evropske lidere na kojoj se raspravlja o ključnim pitanjima sa kojima se suočava kontinent. Pokrenuta 2022. godine, EPC ima za cilj jačanje političkih i ekonomskih veza širom Evrope, pružanje rešenja za zajedničke izazove i produbljivanje saradnje između zemalja EU i onih van nje.

Prethodni samiti održani su u Albaniji, Češkoj, Moldaviji, Španiji, Velikoj Britaniji i Mađarskoj.

Podsetimo, kola su za Kurtija krenula nizbrdo kada su Amerikanci objavili da prekidaju strateški dijalog sa Prištinom jer je on, kako su naveli, prešao crvenu liniju pokušajem da zabrani Srpskoj listi učešće na izborima.

Kurti je, inače, već jednom osetio bes administracije Donalda Trampa, kada je njegova vlada pala 2020. godine, što je bila direktna posledica delovanja Ričarda Grenela u dogovoru, naravno, sa samim šefom Bele kuće.

