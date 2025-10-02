"NADAMO SE VEĆEM UVOZU GASA IZ AZERBEJDŽANA" Vučić: Nema ograničenja za bilo kakvu vrstu saradnje

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas u Kopenhagenu, gde će biti održan Samit Evropske političke zajednice, da nema ograničenja kada je reč o saradnji Srbije i Azerbejdžana i izrazio nadu da ćemo u budućnosti moći da uvozimo više gasa iz gasovoda TAP i TANAP.

Foto: TV PInk/Printscreen

- Mi smo veliki prijatelji sa Azerbejdžancima i već smo potpisali ugovor o potrošnji gasa i povećali smo obim gasa za Srbiju i gasne kapacitete koje ćemo kupiti od vaše zemlje - rekao je Vučić po dolasku na samit na pitanje novinara iz Azerbejdžana kako ta zemlja i Srbija mogu da prošire energetsku saradnju, kako bi doprineli energetskoj bezbednosti cele Evrope.

Vučić je rekao da gradimo sve što je potrebno kako bismo dobili više azerbejdžanskog gasa.

- Nadamo se da ćemo u budućnosti moći da uvozimo više iz TAP-a i TANAP-a i gradimo sve potrebne objekte kako bismo to dobili. Nema ograničenja, nema granica za bilo kakvu vrstu saradnje i kolaboracije sa Azerbejdžanom - istakao je predsednik Srbije.

(Tanjug)