OTKRIVAMO KO JE LAŽNI PAOR KOJI TERORIŠE SRBIJU: Mileta Slankamenac, dok našoj deci blokira fakultete, svoje ćerke školuje u Mađarskoj!

DOK se država suočava sa teškim trenucima, šačica političkih oportunista pokušava na najgnusniji način da ućari jeftin politički poen! U ovoj sramotnoj igri prednjači Mileta Slankamenac iz takozvane Inicijative za opstanak poljoprivrednika (IZOPS), čovek koji se lažno predstavlja kao zaštitnik seljaka, a zapravo je puki izvršilac naloga propale, žute opozicije!

Foto: Printscreen Twitter/LaziDetektor

Cena licemerja: Skupo školovanje u EU za „zaštitnika seljaka“

Kako se saznaje, Slankamenac, koji mesecima sa blokaderima teroriše građane i zatvara fakultete i škole, svoje je naslednice sklonio na sigurno! Dok našoj deci onemogućava normalno obrazovanje, svoje ćerke je, pazite sad, upisao u elitnu gimnaziju u Budimpešti!

Ova odluka jasno oslikava njegovo licemerje neviđenih razmera. U trenucima kada se navodno bori za siromašne poljoprivrednike, on finansira obrazovanje svoje dece po EU standardima i po cenama koje su nedostižne za prosečnog domaćina. Školarina, koja u ovakvim prestižnim gimnazijama za građane iz regiona dostiže i nekoliko hiljada evra godišnje, samo je početak. Tome treba dodati i visoke troškove smeštaja u mađarskoj prestonici, redovne izdatke za vinjete i gorivo za stalna putovanja, kao i notarske i administrativne troškove upisa. Jasno je – dok srpska deca trpe zbog njegovih blokada, njegove mezimice uživaju u lagodnom životu i elitnom obrazovanju u EU, a tata izigrava revolucionara na grbači naroda, čija su deca ostala zakinuta za nastavu. Njegovi lični interesi i finansijska moć udaljeni su svetlosnim godinama od problema poljoprivrednika koje navodno predstavlja!

Foto: Printskrin

Fotelja draža od traktora!

Jasno je kao dan da su zahtevi ministarstvu samo farsa! Pravi cilj Slankamenca je fotelja, a ne boljitak za seljake. Ovaj lažni paor, u dosluhu sa Danijelom Kovačićem iz propalog subotičkog DS-a, uveliko krstari Vojvodinom, osniva odbore i drži tribine pod plaštom borbe za „blokadere“. Krajnji cilj: fotelja državnog sekretara u zamišljenom, blokaderskom ministarstvu poljoprivrede!

Seljaci ga prozreli, u udruženju haos!

Ali, pošteni domaćini su ga odavno prozreli! Zbog dilova sa žutima, Slankamencu su leđa okrenuli i mnogi članovi IZOPS-a, gde vlada haos zbog „mekog“ vođstva Gorana Filipovića, za koga kažu da se pita manje od sopstvene žene. Zato je protest doživeo totalni debakl: umesto 200, došlo je jedva 70 traktora! Sramotno malo u Vojvodini koja ima 124.000 traktora! Podrška mu je na nivou statističke greške!

Foto: Printskrin

Jedinu podršku ova družina ima još samo od tajkunskih medija pod kontrolom Dragana Đilasa, N1 i Nove S, koji od terora prave lažno herojstvo.

Ali džabe – narod ih je odavno prozreo!

(nsuzivo)