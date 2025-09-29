OTKRIVAMO KO JE LAŽNI PAOR KOJI TERORIŠE SRBIJU: Mileta Slankamenac, dok našoj deci blokira fakultete, svoje ćerke školuje u Mađarskoj!
DOK se država suočava sa teškim trenucima, šačica političkih oportunista pokušava na najgnusniji način da ućari jeftin politički poen! U ovoj sramotnoj igri prednjači Mileta Slankamenac iz takozvane Inicijative za opstanak poljoprivrednika (IZOPS), čovek koji se lažno predstavlja kao zaštitnik seljaka, a zapravo je puki izvršilac naloga propale, žute opozicije!
Cena licemerja: Skupo školovanje u EU za „zaštitnika seljaka“
Kako se saznaje, Slankamenac, koji mesecima sa blokaderima teroriše građane i zatvara fakultete i škole, svoje je naslednice sklonio na sigurno! Dok našoj deci onemogućava normalno obrazovanje, svoje ćerke je, pazite sad, upisao u elitnu gimnaziju u Budimpešti!
Ova odluka jasno oslikava njegovo licemerje neviđenih razmera. U trenucima kada se navodno bori za siromašne poljoprivrednike, on finansira obrazovanje svoje dece po EU standardima i po cenama koje su nedostižne za prosečnog domaćina. Školarina, koja u ovakvim prestižnim gimnazijama za građane iz regiona dostiže i nekoliko hiljada evra godišnje, samo je početak. Tome treba dodati i visoke troškove smeštaja u mađarskoj prestonici, redovne izdatke za vinjete i gorivo za stalna putovanja, kao i notarske i administrativne troškove upisa. Jasno je – dok srpska deca trpe zbog njegovih blokada, njegove mezimice uživaju u lagodnom životu i elitnom obrazovanju u EU, a tata izigrava revolucionara na grbači naroda, čija su deca ostala zakinuta za nastavu. Njegovi lični interesi i finansijska moć udaljeni su svetlosnim godinama od problema poljoprivrednika koje navodno predstavlja!
Fotelja draža od traktora!
Jasno je kao dan da su zahtevi ministarstvu samo farsa! Pravi cilj Slankamenca je fotelja, a ne boljitak za seljake. Ovaj lažni paor, u dosluhu sa Danijelom Kovačićem iz propalog subotičkog DS-a, uveliko krstari Vojvodinom, osniva odbore i drži tribine pod plaštom borbe za „blokadere“. Krajnji cilj: fotelja državnog sekretara u zamišljenom, blokaderskom ministarstvu poljoprivrede!
Seljaci ga prozreli, u udruženju haos!
Ali, pošteni domaćini su ga odavno prozreli! Zbog dilova sa žutima, Slankamencu su leđa okrenuli i mnogi članovi IZOPS-a, gde vlada haos zbog „mekog“ vođstva Gorana Filipovića, za koga kažu da se pita manje od sopstvene žene. Zato je protest doživeo totalni debakl: umesto 200, došlo je jedva 70 traktora! Sramotno malo u Vojvodini koja ima 124.000 traktora! Podrška mu je na nivou statističke greške!
Jedinu podršku ova družina ima još samo od tajkunskih medija pod kontrolom Dragana Đilasa, N1 i Nove S, koji od terora prave lažno herojstvo.
Ali džabe – narod ih je odavno prozreo!
(nsuzivo)
