EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)

В.Н.

28. 09. 2025. u 17:53

GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.

ЕКСКЛУЗИВНО - ГЕНЕРАЛ ПОНОВО У СВОЈОЈ СРБИЈИ: Небојша Павковић слетео у Београд (ФОТО)

Foto: D. Milovanović

Pogledajte ekskluzivne fotografije koje smo zabeležili na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. 

Foto: D.Milovanović

Foto: D. Milovanović

