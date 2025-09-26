Politika

GENERAL PAVKOVIĆ PREVREMENO IZLAZI IZ HAGA Vučić: Da ugleda sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio junački

В.Н.

26. 09. 2025. u 19:21

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić objavio je iz Njujorka da će general Pavković prevremeno biti pušten iz Haga zbog izuzetno lošeg zdravstvenog stanja.

ГЕНЕРАЛ ПАВКОВИЋ ПРЕВРЕМЕНО ИЗЛАЗИ ИЗ ХАГА Вучић: Да угледа сунце слободне Србије за коју се толико борио јуначки

Foto: Arhiva Novosti

- Mehanizam je doneo odluku u Hagu da prevremeno bude na slobodu pušten general Pavković. Vlada Srbije zbog užasno teško zdravstvenog stanja je uputila molbu, ona je prihvaćena. On se nalazi u izrazito lošem stanju, sad ide naš aneks mehanizmu, dolazi njihov odgovor i onda možemo da idemo po generala Pavkovića, da ugleda sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio junački. Ne znam i nisam lekar, želim mu dug život, bolje zdravlja, ali sam srećan što je dočekao dan da slobodno nebo svoje zemlje gleda baš sa slobodnog tla svoje Srbije - rekao je Vučić obraćajući se iz Njujorka

Foto: Printscreen

