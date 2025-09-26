GENERAL PAVKOVIĆ PREVREMENO IZLAZI IZ HAGA Vučić: Da ugleda sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio junački
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić objavio je iz Njujorka da će general Pavković prevremeno biti pušten iz Haga zbog izuzetno lošeg zdravstvenog stanja.
- Mehanizam je doneo odluku u Hagu da prevremeno bude na slobodu pušten general Pavković. Vlada Srbije zbog užasno teško zdravstvenog stanja je uputila molbu, ona je prihvaćena. On se nalazi u izrazito lošem stanju, sad ide naš aneks mehanizmu, dolazi njihov odgovor i onda možemo da idemo po generala Pavkovića, da ugleda sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio junački. Ne znam i nisam lekar, želim mu dug život, bolje zdravlja, ali sam srećan što je dočekao dan da slobodno nebo svoje zemlje gleda baš sa slobodnog tla svoje Srbije - rekao je Vučić obraćajući se iz Njujorka.
BONUS VIDEO:
