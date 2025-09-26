VUČIĆ IZ NJUJORKA: Svet ne ide u dobrom smeru, biće još mnogo sukoba i ove i sledeće godine (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima iz Njujorka nakon brojnih susreta sa svetskim zvaničnicima.

O aktivnostima u Njujorku

- Danas smo imali sastanke sa američkim privrednicima, razgovarali sa predstavnicima mnogih delegacija na marginama GS UN, prisustvovali nekim važnim govorima, poput kineskog predstavnika, razgovarali sa njima, sa drugima. Na uspešan način smo obavili svoj posao, a to je izazvalo nervozu kod onih koji Srbiji žele loše, pa su činili neke greške i davali izjave koje su loše po njih. Vodili smo od jutros razgovore vezane za sankcije NIS-u, šta posle 1. oktobra. Molili smo za još jedan produžetak, ali ne verujem da će do toga doći. Sačekaćemo konačnu odluku, ali ne verujem da će biti promene. Nikada nismo imali toliko aktivnosti i razgovora u Njujorku, toliko važnih da sam morao da budem na više mesta, čak i da ne stignem na prijem koji organizuju predstavnici SAD; bio sam na takvim prijemima 6, 7 ili 8 puta. Zahvalan sam mnogim građanima na podršci i svim ljudima u misiji koji su pomogli da naš posao bude završen - rekao je Vučić.

- Najmanje 20 šefova država i vlada je govorilo i pominjalo Kirka. To je za neke republikance važniji događaj nego 11. septembar 2002. godine. To je za njih prelomni momenat i oni će na osnovu toga graditi stvari u budućnosti.

"Svet ne ide u dobrom smeru, biće još mnogo sukoba i ove i sledeće godine"

- Različita je atmosfera u GS UN jer je prošle godine nekakva nada postojala, računali su na pobedu Trampa, i postojala je veća nada da će biti uspostavljen mir u svetu. Ja sam bio jedan od šefova država koji je slušao Netanjahua, predstavnika Pakistana i kada slušate njega vidite da iz svog ugla govore o Indiji. Vidite ogromnu netrpeljivost i vidite da nema kraja sukobima, računajući da su konkurentni i suprotstavljeni. To je jedan detalj, takvih je bezbroj. Izlaze kad neće da slušaju nekog, vraćaju se kad ga podržavaju.

- Svet ne ide u dobrom smeru, navešću vam jedan primer. Jedan predstavnik afričke zemlje je rekao da je Tramp primio Putina u Aljasci. Umesto da mu ceo svet aplaudira, ceo liberalni svet mu je okrenuo leđa. Jer su svi bili zainteresovani za nastavak rata i poraz Rusije. Zato je Tramp delimično menjao ploču, zato što je shvatio da nije dobio na popularnosti, već su krenuli na njega.

- Svi se vraćaju u svoje rovove da ih kopaju još dublje i biće još mnogo sukoba i ove i sledeće godine. Plašim se da sledeću godinu GS UN dočekamo u težoj situaciji.

"Priština je nervozna, Albanci ljuti na rukovodstvo"

- Priština je posebno nervozna, meni su ti razlozi razumljivi. Ništa im ovde nije išlo kako su hteli. Oni su uspeli da prodaju priču kako se ona videla sa Trampom, a Vučić nije. Tu priču ne bi ni moj Vukan progutao. Svaki od šefova delegacija dobio je poziv za prijem kod Trampa. To vam je, kako sam 6 puta prisustvovao: dođete, čekate 3 sata, uvedu vas, čekate Trampa i prvu damu da se uslikate, provedete sa njima 40 sekundi i odete odatle i još sat vremena da se vratite. Tog dana imao sam mnogo bilaterala koje su se ticale sankcija NIS-u i mnogih bilateralnih susreta, pa nisam mogao da prisustvujem. Koliko jadni morate da budete, Albanci znaju da to nije istina. Njujork je srce njihove snage i zato su ljuti na svoje rukovodstvo.

- Ljuti su jer su videli da smo jedini uz Lavrova imali bilateralu sa Rubijom, prava bilaterala sa celom delegacijom. Videli su na kom nivou smo primljeni od evropskih delegacija, a na kom su oni. Nisu dobili nijedan ozbiljan prijem, iako su se trudili da dođu do Gutereša i svih. Ljudi razumeju i vide šta se zbiva, ko su krivci za stanje tenzija i napad na srpsku decu. Moramo još mnogo da se borimo.

O Domagoju Margetiću

- Domagoj Margetić, znam da je to patološki lažov koji je nedavno u jeku obojene revolucije rekao kako moja ćerka živi u velelepnoj vili u Berlinu koja je u njenom vlasništvu. Moja ćerka je živela u kampusu u sobi jednoj sa četiri devojke. Da vidite o kakvom je patološkom lažovu reč. Dogovarao sam se sa Hrvatima, nema tog doktora koji njemu može da pomogne. Mnogo je ozbiljna situacija oko NIS-a; sa Hrvatima da dogovaram nešto osim onoga što je službeno potpisano, ne pada mi na pamet. Naše je da razgovaramo sa Rusima, oni su većinski vlasnik kompanije, da vidimo šta misle, i sa Amerikancima, da vidimo kako da izvučemo zemlju. Nisam siguran da oni mnogo razmišljaju u kakvoj smo mi poziciji. Ne možete da okrivite Ruse što su sankcije uveli Amerikanci, a ne možete ni Amerikance zato što su uveli sankcije NIS-u, ako su uveli i za stotine drugih entiteta.

- Sa Milanovićem sam se video samo 2 minuta. Usputno smo se sreli i razmenili nekoliko rečenica. Da, da se vidimo u Draču, pa me je pitao hoću li da dođem. Rekao sam da, ako mogu, doći ću.

- Ne sme Srbija da bude poligon za delovanje; nekada sam govorio da smo Kazablanka, sad je gora situacija, svi sa istoka i zapada. Sve je to ok, dok ne dođete u fazu da obučavate za borbena dejstva. Sve je u redu, dok ne krenete sa borbenim obukama i dok se Srbija ne koristi za takve aktivnosti, pa da onda budemo krivi za sve što se u tim državama dešava.

General Pavković pušten na slobodu, uskoro u Srbiji

- Mehanizam je doneo odluku u Hagu da generala Pavkovića prevremeno pusti na slobodu. Vlada Srbije, zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, uputila je molbu i ona je prihvaćena. On se nalazi u izrazito lošem stanju; sada ide naš aneks mehanizmu, dolazi njihov odgovor i onda možemo da idemo po generala Pavkovića, da ugleda sunce slobodne Srbije za koju se junački borio. Ne znam i nisam lekar, želim mu dug život, bolje zdravlje, ali sam srećan što je dočekao dan da slobodno nebo svoje zemlje ugleda baš sa slobodnog tla svoje Srbije.