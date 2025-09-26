"NISU OVO SAMO FRUSTRACIJE KOJE NESKRIVENO ISPOLJAVAJU" Brnabić: Ovo je kampanja protiv jednog čoveka koji im smeta
PREDSEDNICA Skuštine Ana Brnabić prokomentarisala je naslove hrvatskih tajkunskim medija.
- Ljudi u Srbiji treba da vide (ponovo) da su narativ i (pusti) snovi blokadera i blokaderskih, tajkunski medija u Srbiji uvek identični onima u Hrvatskoj. Nikada ne postoji nikakva razlika, baš naprotiv, jedni druge citiraju i prenose. Usaglašeno im je sve - od poruke, do tajminga. I uvek je meta Aleksandar Vučić, i uvek plasiraju iste laži, na isti način. Što se poniženja tiče, neka nam se komšije jave kad ugoste samo jednog od svih onih državnika koje smo mi, samo prošle godine, ugostili u Srbiji zahvaljujući našem predsedniku Aleksandru Vučiću. Da ne pominjemo samo nivo i broj susreta koje je imao u poslednjih 6 meseci. I nisu ovo samo frustracije koje neskriveno ispoljavaju. Ovo je pažljivo isplanirana kampanja protiv jednog čoveka koji im smeta - Aleksandra Vučića. A smeta im jer radi za Srbiju i jer je rezultat njegovog rada - Srbija koja je u svakom pogledu sve snažnija - navodi se u objavi.
