ŠEŠELJ SAOPŠTIO TUŽNE VESTI: Poslednji pozdrav velikom borcu

ČETNIČKI vojvoda Vasilije Vidović Vaske preminuo je u 71. godini u Beogradu nakon duge i teške bolesti.

Zastava SRS

Ranjavan je u ratu, bio je hrabar, odvažan i poštovan među svojim vojnicima.

- Poslednji pozdrav velikom borcu koji nije žalio sebe za slobodu Srba preko Drine. Naš brat, srpski radikal, vojvoda Vasilije Vidović Vaske, predstavio se Gospodu. Neka mu je večna slava i hvala za sve što je učinio za srpski narod! - napisao je na Instagramu zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

Vaske je godinama bio šef obezbeđenja SRS.