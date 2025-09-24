ŠEŠELJ SAOPŠTIO TUŽNE VESTI: Poslednji pozdrav velikom borcu
ČETNIČKI vojvoda Vasilije Vidović Vaske preminuo je u 71. godini u Beogradu nakon duge i teške bolesti.
Ranjavan je u ratu, bio je hrabar, odvažan i poštovan među svojim vojnicima.
- Poslednji pozdrav velikom borcu koji nije žalio sebe za slobodu Srba preko Drine. Naš brat, srpski radikal, vojvoda Vasilije Vidović Vaske, predstavio se Gospodu. Neka mu je večna slava i hvala za sve što je učinio za srpski narod! - napisao je na Instagramu zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
Vaske je godinama bio šef obezbeđenja SRS.
