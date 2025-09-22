KOLIKO vrede N1 i Nova? Za Dragana Šolaka - 120 miliona evra! Toliko je tražio od "Telekoma Srbija" i Fonda PPF da ih skine sa kablovske televizije. Na prvi pogled ništa nije sporno. Živimo u vreme kapitalizma i logično je da je za kapitaliste sve roba i da svaka roba ima svoga kupca. Radiš - zaradiš! To je formula zdravog biznisa. Što ne bi i Šolak ili bilo ko drugi u kapitalizmu nešto legalno stavio u džep?

Novosti

Razvio je ove dve kuće i može za pare sa njima da radi šta poželi. I da ih ugasi, ako za to dobije zadovoljavajuću svotu novca. Da je u pregovorima oko prodaje kablovskog operatera SBB zahtevao tih 120 miliona obnarodovala je "Junajted grupa", kojom je donedavno rukovodio. Tražio - nije dobio!

Kada je shvatio da nije unovčio tu robu - N1 i Novu, prešao je na "plan B". Da iskoristi tu robu za završavanje svojih interesa. Pre svega u dva sukoba koje je sam izazvao. Prvi sa režimom u Srbiji. Drugi sa novim čelnicima "Junajted grupe", od kojih očekuje i pozamašnu proviziju za prodaju SBB od 250 miliona evra. Mašala!

Sa vlastima preko te robe ratuje već godinama. Ima naglašenu želju da dominantno kontroliše političku scenu u Srbiji. Upravo i njegova smena sa čela "Junajted grupe" je plod ove iracionalne želje. Ta grupa radi sa novcem poverilaca. Fondovi služe da se oplodi kapital. Moraš da budeš potpuno lud da veruješ da ćeš u nekoj zemlji raditi i zaraditi ako si u otvorenom višegodišnjem sukobu sa vlastima. Nije realno!

Ali, ne miri se Dragan sa smenom pa ovom robom pokušava da se sveti novom rukovodstvu "Junajted grupe". Novinari N1 i Nove od Šolakove smene kidišu na nove šefove. Logično je da se prilikom smene rukovodstva u svakoj redakciji pojavi nemir. Da se razmišlja i o egzistencijalnim i o profesionalnim pitanjima. Ali, presretati novog direktora u kafani, plasirati afere o prisluškivanju i svakodnevno ih stigmatizovati, desetinama negativnih objava. E, to nema nigde!

I, na kraju, vrhunska zamena teza - optužba da srpske vlasti i "Junajted grupa" žele da ugase N1 i Novu! Urade sa tom robom ono što je Šolak hteo, ali za 120 miliona evra! Cirkus!