KAMENOVAN AUTOBUS ISPRED CRKVE U JUŽNOM DELU KOSOVSKE MITROVICE: Napadač uhapšen pa pušten

AUTOBUS sa hodočasnicima iz centralne Srbije kamenovan je juče ispred crkve Svetog Save u južnom delu Kosovske Mitrovice i tom prilikom razbijen je prozor na autobusu. Incident se dogodio u prisustvu tzv kosovske policije koja obezbeđuje crkvu Svetog Save u južnom delu Kosovske Mitrovice a muškarac koji je priveden, ubrzo je i pušten

foto d.z.

Milan Radojević, kandidat Srpske liste za gradonačelnika Severne Mitrovice koji je u saopštenju za javnost istakao da se na žalost nastavlja utrkivanje ko će više štete naneti Srbima na Kosovu i Metohiji, što je kako ocenjuje, direktna posledica antisrpske kampanje odlazećeg režima u Prištini.

- Napad na hodočasnike koji su u miru došli da posete svoje svetinje još jedan je u nizu napada i pritisaka na Srbe na KiM-isakao je Radojević dodajući da je skandalozno to što se napad dogodio u prisustvu tzv kosovske policije koja nije sprečila napad.Inače, Radojević opominje da su zatvaranje institucija, otimanje imovine, hapšenje maloletnika zbog mošenja majica samo deo svakodnevice koju žive Srbi na KiM.