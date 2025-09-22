KAMENOVAN AUTOBUS ISPRED CRKVE U JUŽNOM DELU KOSOVSKE MITROVICE: Napadač uhapšen pa pušten
AUTOBUS sa hodočasnicima iz centralne Srbije kamenovan je juče ispred crkve Svetog Save u južnom delu Kosovske Mitrovice i tom prilikom razbijen je prozor na autobusu. Incident se dogodio u prisustvu tzv kosovske policije koja obezbeđuje crkvu Svetog Save u južnom delu Kosovske Mitrovice a muškarac koji je priveden, ubrzo je i pušten
Incident se dogodio u prisustvu tzv kosovske policije koja obezbeđuje crkvu Svetog Save u južnom delu Kosovske Mitrovice a muškarac koji je priveden, ubrzo je i pušten. Incident odnosno napad na hodočasnike osudio je Milan Radojević, kandidat Srpske liste za gradonačelnika Severne Mitrovice koji je u saopštenju za javnost istakao da se na žalost nastavlja utrkivanje ko će više štete naneti Srbima na Kosovu i Metohiji, što je kako ocenjuje, direktna posledica antisrpske kampanje odlazećeg režima u Prištini.
- Napad na hodočasnike koji su u miru došli da posete svoje svetinje još jedan je u nizu napada i pritisaka na Srbe na KiM-isakao je Radojević dodajući da je skandalozno to što se napad dogodio u prisustvu tzv kosovske policije koja nije sprečila napad.Inače, Radojević opominje da su zatvaranje institucija, otimanje imovine, hapšenje maloletnika zbog mošenja majica samo deo svakodnevice koju žive Srbi na KiM.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"OPRAŠTAM UBICI" Udovica ubijenog Kirka zaplakala pred 10.000 ljudi - Tramp je tešio
NA PREPUNOM stadionu u Glendejlu, u saveznoj američkoj državi Arizoni, u nedelju je održana komemoracija za ubijenog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, kojeg je predsednik Donald Tramp u svom govoru nazvao herojem i mučenikom za američku slobodu.
22. 09. 2025. u 08:39
