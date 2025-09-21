STIŽE NOVI ZAKON "SVOJ NA SVOME": Evo o čemu se radi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Palate Srbija.

Novosti

Vučić je rekao da veruje da će svi biti radosni kad čuju šta se predlaže i nudi građanima Srbije.

- Postoji 4,8 miliona nelegalnih objekata u našoj zemlji. Ti ljudi ne mogu da stave te objekte pod hipoteku, ne mogu da raspolažu tom imovinom. Isotvremeno se i najčešće ne plaća ni porez na imovinu na te objekte gde država gubi. Imam ojednu nepoznatu situaciju gde ljudi nemaju izvesnu budućnost, a mi smo od 97 godine sve rešavali zakonima koji su bili loši. Predložićemo zakon koji smo nazvali "Svoj nad svome" po neverovatnim uslovima za građane Srbije - kaže Vučić.

Ističe da u digitalmnoj formi evidentiraju sve objekte i odlučuju o vlasništvu.

- Eletronsku prijavu pošaljete do Nove godine u svakom mestu u opštini. Jedan običan papir pošaljete i u roku od 60 dana imate legalan svoj objekat u potpunosti i slušajte po kojoj ceni. Cena se kreće za negde oko 70 posto objekata kompletan objekat platite 100 evra. NE po kvadratu, nego ukupbno. A najskuplje će biti recimo stan na Terazujama od 200 kvadrata, za to platite 1.000 evra. To je najviše i ja mislim da su to neverovatni uslovi - kaže Vučić.

- Sve na selima, zaseoci, sela, maksimalna cena 100 evra. Ali nije 100 evra samo kuća, reč je o stanu ili kući. Svako selo bilo gde u Srbiji nije samo kuća porodična, već i štala, šupa, ostava za alat, sve što vam je potrebno, a nema 500 kvadrata, ide za 100 evra. Pet objekata, 100 evra ukupno i sve vam je legalno. Ne odgovaramo za intsalacije koje ste postavili i tehničke stvari. Mi odgovaramo za upis prava svojine. Ne tražimo ništa od vas sem sitnice. Svi vaši objekti postaju legalni - kaže Vučić.

Kaže da su napravili sve po zonama.