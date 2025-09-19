BLOKADERI VREĐALI TIKTOKERA LEPOG ISPRED SUDA: Meni kao žrtvi je oduzeto osnovno ljudsko pravo (VIDEO)
BLOKADERI zgubidani danas su najstrašnije vređali studenta Fakulteta tehničkih nauka i tiktokera Aleksandra Šulca, poznatijeg kao Lepi kog su brutalno pretukli na blokadama!
Šulc je, poznat po duhovitim snimcima kojima raskrinkava laži i sramotu blokadera brutalno napadnut u centru Beograda, danas išao na saslušanje na štakama teško se krećući, ali je poručio da su mu lažni paori oduzeli pravo na život.
- Meni kao žrtvi je oduzeto osnovno ljudsko pravo, pravo na život i pravo da se branim u svom gradu. Oduzeli su mi to lažni paori uz podršku mojih kolega sa FTN-a. Da li je normalno da neko organizuje lažne paore ispred suda da dele pravdu i izriču presude svakome ko misli drugačije? Najviše me povredilo to što su baš moje kolega sa FTN-a podržali nasilje tih lažnih paora. Idem na sud i tražim pravdu - rekao je Šulc.
- Ljudi moji, olovka će pobediti! - poručio je Šulc ispred suda.
Blokaderi su ga sve vreme vređali. Nisu bili dovoljni fizički napadi na ovog studenta, pa su sada nastavili sa napadima, ali vređanjem!
Preporučujemo
"I DALjE SAM SPREMAN ZA DIJALOG" Vučić: Znaju da nemaju nijedan ozbiljan argument
19. 09. 2025. u 09:30
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
Komentari (0)