BLOKADERI VREĐALI TIKTOKERA LEPOG ISPRED SUDA: Meni kao žrtvi je oduzeto osnovno ljudsko pravo (VIDEO)

BLOKADERI zgubidani danas su najstrašnije vređali studenta Fakulteta tehničkih nauka i tiktokera Aleksandra Šulca, poznatijeg kao Lepi kog su brutalno pretukli na blokadama!

Foto: Printskrin

Šulc je, poznat po duhovitim snimcima kojima raskrinkava laži i sramotu blokadera brutalno napadnut u centru Beograda, danas išao na saslušanje na štakama teško se krećući, ali je poručio da su mu lažni paori oduzeli pravo na život.

- Meni kao žrtvi je oduzeto osnovno ljudsko pravo, pravo na život i pravo da se branim u svom gradu. Oduzeli su mi to lažni paori uz podršku mojih kolega sa FTN-a. Da li je normalno da neko organizuje lažne paore ispred suda da dele pravdu i izriču presude svakome ko misli drugačije? Najviše me povredilo to što su baš moje kolega sa FTN-a podržali nasilje tih lažnih paora. Idem na sud i tražim pravdu - rekao je Šulc.

- Ljudi moji, olovka će pobediti! - poručio je Šulc ispred suda.

Blokaderi su ga sve vreme vređali. Nisu bili dovoljni fizički napadi na ovog studenta, pa su sada nastavili sa napadima, ali vređanjem!