VUČIĆ SA LI MINGOM SUMIRAO NEDAVNU POSETU PEKINGU: Akcenat na sastanku sa Si Đinpingom (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Kine Li Mingom sa kojim je sumirao najbitnije aspekte njegove nedavne posete Pekingu koja je, kako je naveo, otvorila dodatne mogućnosti za produbljivanje sveobuhvatnih veza između dve zemlje.
"Srdačan i važan razgovor sa ambasadorom Li Mingom. Sumirali smo najbitnije aspekte moje nedavne posete Pekingu. Ponovio sam posebnu zahvalnost predsedniku Si Đinpingu i rukovodstvu Kine na izuzetnom gostoprimstvu i prijateljstvu koje su i ovoga puta pokazali prema Srbiji", naveo je Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".
Kako je naglasio, posebna tema bili su rezultati sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom sa kojim je razgovarao o novim investicijama, dodatnim projektima u oblastima infrastrukture, energetike, primene najnovijih tehnologija u brojnim granama industrije, kao i o nastavku saradnje i međusobne podrške na međunarodnom planu.
"Razmenili smo mišljenja i o prioritetima i konkretnim koracima u cilju stvaranja uslova za brzu implementaciju zajedničkih projekata, čiji će rezultati doprineti dobrobiti naših građana i jačanju strateškog partnerstva sa Kinom. Ponovio sam potpunu posvećenost nastavku intenzivne saradnje, posebno u okviru predstojeće državne posete Kini, koja će još jednom potvrditi čelično i neraskidivo prijateljstvo koje veže naše dve zemlje", naveo je Vučić.
Preneo je i da je dobio na poklon knjigu predsednika Si Đinpinga o upravljanju Kinom.
"Sa velikom pažnjom i interesovanjem knjigu ću sigurno pročitati", dodao je Vučić.
