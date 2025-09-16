"ZA SRBIJU OD VELIKOG ZNAČAJA": Mali o važnim susretima Vučića u Japanu

MINISTAR finansija Siniša Mali istakao je, povodom posete predsednika Aleksandra Vučića Japanu, da ovakvi susreti jačaju međunarodni ugled Srbije i potvrđuju da predsednik Vučić vodi mudru spoljnu politiku.

Foto: Instagram/ mali_sinisa

- U Carskoj palati u Tokiju danas je priređena audijencija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prilikom koje je predsednika Vučića lično dočekao Njegovo Veličanstvo japanski car Naruhito.

Za Srbiju je od velikog značaja što može da razvija prijateljstvo i partnerstvo sa jednom od najuglednijih i najrazvijenijih zemalja sveta, a susret sa japanskim carem dodatno osnažuje našu diplomatsku poziciju i otvara vrata novim prilikama za ekonomski razvoj.

Japan je peta najveća ekonomija sveta, sa nominalnim BDP od 4.026.210,82 miliona dolara, sledeći tako SAD, Kinu, Nemačku i Indiju. Od Japana možemo toliko da naučimo, i to pre svega u proizvodnji automobila, elektronske, mašinske opreme i robotike.

Stopa nezaposlenosti u Japanu je između 2,5% i 3%, među najnižima u razvijenom svetu, i ovo je samo jedan od parametara koji nas motiviše da je moguće predanim radom i disciplinom, što je uvek bila odlika prepoznavanja japanskog naroda, doći do ovakvih rezultata.

Može i Srbija, uveren sam u to, danas kada smo našu nezaposlenost spustili sa neverovatnih 25,9 odsto na 8,5 odsto.

Uz dobrog lidera naravno da možemo i hoćemo još više.

Ovakvi susreti jačaju međunarodni ugled Srbije i potvrđuju da predsednik Vučić vodi mudru spoljnu politiku - objavio je ministar na svom Instagram nalogu.