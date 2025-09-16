"ZA SRBIJU OD VELIKOG ZNAČAJA": Mali o važnim susretima Vučića u Japanu
MINISTAR finansija Siniša Mali istakao je, povodom posete predsednika Aleksandra Vučića Japanu, da ovakvi susreti jačaju međunarodni ugled Srbije i potvrđuju da predsednik Vučić vodi mudru spoljnu politiku.
- U Carskoj palati u Tokiju danas je priređena audijencija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prilikom koje je predsednika Vučića lično dočekao Njegovo Veličanstvo japanski car Naruhito.
Za Srbiju je od velikog značaja što može da razvija prijateljstvo i partnerstvo sa jednom od najuglednijih i najrazvijenijih zemalja sveta, a susret sa japanskim carem dodatno osnažuje našu diplomatsku poziciju i otvara vrata novim prilikama za ekonomski razvoj.
Japan je peta najveća ekonomija sveta, sa nominalnim BDP od 4.026.210,82 miliona dolara, sledeći tako SAD, Kinu, Nemačku i Indiju. Od Japana možemo toliko da naučimo, i to pre svega u proizvodnji automobila, elektronske, mašinske opreme i robotike.
Stopa nezaposlenosti u Japanu je između 2,5% i 3%, među najnižima u razvijenom svetu, i ovo je samo jedan od parametara koji nas motiviše da je moguće predanim radom i disciplinom, što je uvek bila odlika prepoznavanja japanskog naroda, doći do ovakvih rezultata.
Može i Srbija, uveren sam u to, danas kada smo našu nezaposlenost spustili sa neverovatnih 25,9 odsto na 8,5 odsto.
Uz dobrog lidera naravno da možemo i hoćemo još više.
Ovakvi susreti jačaju međunarodni ugled Srbije i potvrđuju da predsednik Vučić vodi mudru spoljnu politiku - objavio je ministar na svom Instagram nalogu.
Preporučujemo
"MENI JE TO BILA POSEBNA ČAST": Vučić objavio video iz Japana
16. 09. 2025. u 13:17
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)