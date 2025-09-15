VUČIĆ O NAPADIMA NA VOJNU PARADU: Oni bi voleli da nemamo ni tenkove, ni avione, već da se izvinjavamo po inostranstvu i regionu (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je, tokom obraćanja iz Osake, da u vreme prethodne vlasti u Srbiji nije ni mogla da postoji vojna parada, jer su oni vojsku studiozno uništili i kako je rekao, mogli su da prikažu praćke, jer u vojsci ništa nisu imali.

Foto: Printscreen/TV Pink

O srpskom paviljonu u Osaki

- Alal vera Japancima kako su ovo uspeli da naprave, da zainteresuju javnost. Naši brojevi su zaista dobri. Do sada smo imali 880.000 posetilaca u srpskom paviljonu. Očekujemo da ćemo preći 1.100.000, za gotovo 500.000 više od očekivanja. Imamo 2.000 ljudi dnevno - kazao je predsednik i dodao da su naš paviljon uradile naše arhitekte.

- Ukupan naš prostor je 840 kvadrata, jedan od najekonomičnijih, najlepše uređenih. Uradile su ga naše arhitekte, Jakša Nikodijević. Ponosan sam na to kako izgleda. Nadam se da ćemo uspeti za naš Ekspo da napravimo nešto što je moderno i inovativno, drugačije. Uložili smo ne malo za naše uslove, ali mnogo manje od drugih - rekao je.

Predsednik kaže da je zahvalan japanskim prijateljima na divnom dočeku.

- Verujem da je bila dobra promocija za Srbiju, ponosan na sve što smo uradili - navodi Vučić.

Predsednik kaže da paviljon lepo i drugačije izgleda.

- Lepo izgleda, sav je u zelenilu, izgleda drugačije, imamo vertikalno postavljene bašte. Spoj tradicionalnog i modernog, ljudi su se trudili - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je za svakog ovo iskustvo.

- Ceo naš tim bio je već u Osaki, oni su preuzeli određena iskustva. Radimo i sa emiratskim timomo. Uzimamo najbolje iskustvo sa dva velika događaja. Daćemo sve od sebe da to ne bude na nižem nivou od najvećih manifestacija. Da pokažemo koliko smo zemlju uspeli da promenimo prethodnih 15 godina - kaže Vučić.

O tome da je persona non grata u Novom Sadu

Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu profesora Ilije Srdanovića, koji je naveo da "Vučić jako dobro zna da je u Novom Sadu persona non grata i da plamen slobode raste iz dana u dan", predsednik kaže:

- Dolazim uskoro na veliki skup u Novom Sadu. Inače, neretko sam u Novom Sadu, imam i familiju u Novom Sadu. Ne mora da brine profesor. Plamen slobode je upaljen, to je jedino u pravu. Pobedićemo sve one koji su hteli da sruše slobodu, kao što smo ih uvek pobeđivali, ovog puta malo ubedljivije.

O vojnoj paradi

O izjavama bivšeg premijera Zorana Živkovića, da je vojna parada potpuno besmislena, Vučić kaže:

- U njihovo vreme nije mogla da postoji parada, jer su mogli da prikažu praćke i možda da pozajme klikere. Ništa drugo nismo ni imali u Vojsci. Toliko su ih uništili, tako studiozno. A narod će da vidi. Uvaženi gospodin Živković, kreće se u granicama sopstvene pokvarenosti. Prvo što mu padne na pamet su provizije. Mi ne kupujemo tenkove, mi smo dobili svojevremeno nešto tenkova od Rusa, modernizovanih. Al što bi on to znao? Kad je njima najlakše da nemamo ni tenk, ni avion, ni helikopter, ali da trčimo po inostranstvu i regionu, da se izvinjavamo svima, što su nam proterali stanovništvo. Promenila sa Srbija, neće ni lopove, ni kriminalce na vlasti. Zato oni već 13, 14 godina ne mogu da budu na vlasti. Razume narod sve, odlično ljudi vide i razumeju. To pokazuje samo koliko je njihova nervoza. Ona raste, biće sve veća, jer im je jasno da je sve gotovo i da moramo da se posvetimo radu i napretku.