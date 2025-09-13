Politika

"ŽIVEO NAŠ NAROD" Građani Priboja pružaju podršku skupu protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

13. 09. 2025. u 20:28

U PRIBOJU su građani izrazili podršku skupu protiv blokada, ističući želju za mirnim životom i stabilnom državom.

ЖИВЕО НАШ НАРОД Грађани Прибоја пружају подршку скупу против блокада (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

"Ne želim nikakve blokade, samo želimo da živimo mirno, da podržimo gradnje, da podržomo decu da idu u školu. Želim da podržim ovu stranku koja je dosta dala za ovu zemlju. Živeo naš Aleksandar Vučić", rekla je žena koja je došla da podrži skup protiv blokada u Priboju.

"Dolazim svojevoljno na ovaj skup protiv blokada. Država se bori za nas, za mir i za slobodu", rekao je momak iz Priboja.

"Dolazim ovde redovno jer je ova vlast dosta uradila za stare i omladinu. Živeo naš narod", rekao je muškarac koji je došao da podrži skup protiv blokada u Priboju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)