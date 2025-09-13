"ŽIVEO NAŠ NAROD" Građani Priboja pružaju podršku skupu protiv blokada (VIDEO)

U PRIBOJU su građani izrazili podršku skupu protiv blokada, ističući želju za mirnim životom i stabilnom državom.

Foto: Printskrin

"Ne želim nikakve blokade, samo želimo da živimo mirno, da podržimo gradnje, da podržomo decu da idu u školu. Želim da podržim ovu stranku koja je dosta dala za ovu zemlju. Živeo naš Aleksandar Vučić", rekla je žena koja je došla da podrži skup protiv blokada u Priboju.

"Dolazim svojevoljno na ovaj skup protiv blokada. Država se bori za nas, za mir i za slobodu", rekao je momak iz Priboja.

"Dolazim ovde redovno jer je ova vlast dosta uradila za stare i omladinu. Živeo naš narod", rekao je muškarac koji je došao da podrži skup protiv blokada u Priboju.