UHAPŠEN DOK JE VOZIO AUTOBUS: Na severu KiM uhapšen još jedan Srbin - Kurti nastavlja sa maltretiranjem našeg naroda

Dragana ZEČEVIĆ

12. 09. 2025. u 14:45

PO nalogu tzv. Specijalnog tužilaštva, istražitelji iz tzv Direkcije za istragu ratnih zločina uhapsili su juče R.D. Srbina sa severa KiM pod sumnjom da je počinio navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji

УХАПШЕН ДОК ЈЕ ВОЗИО АУТОБУС: На северу КиМ ухапшен још један Србин - Курти наставља са малтретирањем нашег народа

foto d.z.

Prema nezvaničnim saznanjima R.D. je uhapšen na Bistričkom mostu na putu Kosovska Mitrovica-Leposavić dok je upravljao autobusom.

