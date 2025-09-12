Politika

VUČIĆ URUČUJE UGOVORE O RADU: Prijem za 18 medicinskih radnika koji su odlučili da se vrate u Srbiju (VIDEO)

12. 09. 2025. u 09:59

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar prisustvuju prijemu za 18 medicinskih radnika, koji su odlučili da se uz pomoć Kancelarije za dijasporu vrate u Srbiju.

Foto: Tanjug

- Mnogo sam srećan što sa vama koji se vraćate, vraća se i dosta dečice u našu zemlju i ne postoje za nas lepše i važniji dan i poklon od ovoga čemu danas prisustvujemo. Mi koji imamo sve i koji lepo živimo ovde neretko ne razumemo koliko je teško onima koji to sve nemaju i ponekad se ponašamo kao da ne vidimo da ne postoje ljudi koji se muče da dođu do svog posla. To je jedna od stvari zbog kojih sam i sam kriv jer uvek se bavim velikom slikom, širom slikom, gledam ukupne brojeve a nemam dovoljno vremena, morao bi da ga pronađem da se bavim svaki pojedinačnim slučajem. Svakim čovekom u našoj zemlji. Morao bih bolje da razumem potrebe svake porodice i muke sa kojima se suočava.

- Ja sam pogledao pažljivo kako je i odakle ste otišli, odakle se vraćate i mnogo sam srećan što dolazite u različite grajeve Srbije od Prokuplja, Aleksinca do Ljubovije i imamo još mnogo lekara i sestara koje dolaze i biće mesta u našem zdravstvenom sistemu i koji će moći da žive bolje u našoj zemlji 

___________________________________________________________________________________

Predsednik uručuje ugovore o radu za one koji odmah počinju da rade ili potvrde o početku rada u nekoj od naših zdravstvenih ustanova, jer neki od njih imaju otkazne rokove, pa počinju sa radom u novembru, decembru...

Do sada je preko ove kancelarije, zajedno sa ovih 18, zaposleno oko 140 lekara, sestara, tehničara.

