POSLANICA UPITALA EVROPARLAMENTARCE Kako biste reagovali da u vašoj zemlji neko zabrani rad fakulteta ili ulazak na radno mesto kao u Srbiji

POSLANICA Evropskog parlamenta (EP) Anamarija Viček iz političke grupacije Patriote za Evropu izjavila je danas, tokom debate o Srbiji u Evropskom parlamentu, da se treba služiti činjenicama i stvarnošću kada se govori o Srbiji te da umesto da se priča o njenom pristupanju EU, Evropski parlament debatuje o protestima.

Foto: Printscreen

Ona je upitala sve ostale evroposlanike kako bi se osećali kada bi u njihovim zemljama mali broj ljudi jednostavno zabranio rad fakulteta ili im huligani sa dimnim bombama ne bi dozvolili da uđu na svoje radno mesto.

„Umesto da pričamo o pristupu Srbije Evropskoj uniji, mi debatujemo ovde o protestima u toj zemlji. Ali, hajde da pričamo o stvarnosti i činjenicama. Dve velike tragedije su se dogodile u Srbiji u skorijoj prošlosti - pucnjavu u školi gde je život izgubilo 10 osoba i tragedija na Železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je život izgubilo 16 osoba, među kojima je bilo i dece. Obe tragedije su rezultirale demonstracijama na ulici. To je bilo razumljivo, ali ono što se posle toga dogodilo, ono što opozicija radi je anarhija i nije demokratija. Zamislite da se u nekoj od vaših zemalja dogodilo to da 10 ili 15 ljudi jednostavno zabrani predavanja i polaganje ispita na fakultetu ili da nekoliko desetina ljudi sa dimnim bombama nam brani da uđemo na naše radno mesto. E to se dešava u Srb“, izjavila je Viček u Evropskom parlamentu.

Ona je poručila da Evropska unija ne sme imati dvostruke standarde i da ne sme podržati huligane čiji je cilj izazivanje građanskog rata.“ Ne smemo imati dvostruke aršine. Naravno da treba osuditi prekomernu upotrenu sile policije nad demonstrantima, ali takođe moramo da osudimo nasilje nad policijom. Ja živim u Novom Sadu i moje informacije nisu samo iz medija, već su mi sve preneli i prijatelji. Znam da su na stotine policajaca povređeni i teško prebijeni od strane huligana. Mi ne možemo podržati huligane koji žele da izazovu građanski rat, već moramo osuditi nasilje. Političkoj debati je mesto u parlamentu, a ne na ulici“, zaključila je Viček.