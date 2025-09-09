VULIN: Zapad planski i namerno zaboravlja velike kineske i srpske žrtve u Drugom svetskom ratu (FOTO/VIDEO)

SENATOR Republike Srpske Aleksandar Vulin na obeležavanju 80 godina od pobede NR Kine u Narodnom ratu.

Foto: Novosti

"Kao što je svet planski i namerno zaboravio velike kineske žrtve u borbi protiv Japana tako je i planski i namerno zaboravio žrtve Srba u okviru zajedničke pobede u Drugom svetskom ratu", izjavio je Aleksandar Vulin na obeležavanju 80 godina od pobede NR Kine u Narodnom ratu otpora japanskoj agresiji i svetskom antifašističkom ratu u Beogradu u organizaciji Pokreta socijalista čestitajući narodu Kine veliku pobedu u 14 godina dugom, zaboravljenom herojskom otporu japanskoj agresiji u kojoj je izgubio 35 miliona ljudi i dodao da je "Zapadu potrebna revizija istorije da bi mogao da opravda zločine koje će činiti u budućnosti. Ali sada, u ovom istorijskom trenutku, pravi se nova podela sveta. U Pekingu, na vojnoj paradi i u govoru predsednika Si Dinpinga, jasno se videlo da je unipolaran svet mrtav, da je multipolaran svet tu i da se pre velikog sukoba sprema veliki dogovor koji je jedina alternativa velikom sukobu."

"Novi veliki dogovor se sprema i na nama Srbima je da se izborimo da naše pitanje, bez sukoba i ratova, dođe na dnevni red velikih sila i da jasno kažemo da narod koji je pobedio u dva svetska rata, narod koji je pretrpeo najveće nepravde posle Drugog svetskog rata mora da dobije pravo da iznese svoje legitimne interese - ujedinjenje. Ujedinjenje je ono što su sanjali Srbi od Karađorđa, ujedinjenje je ono što sanjamo i mi. I sve što uradimo mi u našoj generaciji neće morati da rade naša deca. Hajde da mi ponesemo taj teret, hajde da mi za njih stvorimo bolji svet, hajde da stvorimo Srpski svet", poručio je Vulin ističući da je vreme pred nama vreme velikih istina, vreme u kome ćemo, svako od nas, pokazati na kojoj je strani istorije a srpski narod do sad nikada nije grešio.

Vulin je dodao da, ako govorimo o potrebi Srba da budu jedinstveni, ujedinjeni, da žive zajedno i sami odlučuju o sebi, moramo biti svesni odakle dolazi pretnja i prepreka i za naše ujedinjenje i za naš fizički opstanak.

"EU je najveća prepreka ujedinjenju i opstanku Srba i svaki korak ka EU je korak dalje od Kine i Rusije, od slobodnog sveta, jer evropske integracije nisu samo ekonomski dogovor, što bi svako od nas vrlo rado pozdravio, već su politički i ideološki dogovor u kome se od nas traži da napustimo saradnju sa Ruskom Federacijom, Kinom, da postanemo deo saveza koji pravi savez protiv Srbije. Da li zaista mislite da su Slovenija, Hrvatska, Albanija i to što se zove Kosovo napravili vojni savez bez saglasnosti NATO pakta i EU, da EU i NATO pakt to nisu organizovali, pozdravili i usmerili protiv nas? Protiv koga se organizuju? Protiv Mađarske, neutralne Austrije? Organizuju se ne samo protiv Srbije nego protiv svih Srba gde god oni živeli. Mi Srbi često zaboravimo da Srpski svet postoji a srpski neprijatelj to nikada ne zaboravlja i uvek nas pronalaze i traže gde god da živimo", istakao je Vulin.

Ambasador NR Kine u Srbiji nj.e. Li Ming je rekao da su kineski i srpski narod podneli ogromne žrtve i dali značajan doprinos borbi protiv fašizma u Drugom svetskom ratu. "Međutim danas postoje snage koje pokušavaju da iskrivljuju i negiraju rezultate Drugog svetskog rata, čak otvoreno podstičući sukobe i konfrontaciju. Naš istorijski doprinos ne sme biti iskrivljen ili omalovažen od strane bilo koga", istakao je kineski ambasador i dodao da je solidarnost stečena krvlju stvorila snažnu duhovnu vezu naroda Srbije i Kine.

"Mi ćemo uvek rame uz rame zajedno braniti pravdu, narodi Srbije i Kine su uvek zajedno u najtežim trenucima", rekao je ambasador Li Ming podsećajući da su u bombardovanju Beograda 1999. godine, poginula i tri kineska novinara. Naglasio je i da čelično prijateljstvo naše dve zemlje i dobri odnosi dva predsednika, Aleksandra Vučića i Si Dinpinga, koji su se za samo četiri meseca sastali dva puta, donose novu snažnu dinamiku u izgradnji zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri.