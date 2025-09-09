BRATSTVO PO ORUŽJU ZA "VELIKU ALBANIJU": Šta se krije iza Kurtijeve najave budžeta od milijardu evra za KBS

UBRZANO naoružavanje i militarizacija Prištine, kroz isporuke američkih oklopnih vozila, planova za razvoj dronova "made in Kosovo", otvaranje fabrike municije i formiranje zajedničke jedinice sa Oružanim snagama Albanije, nije samo pretnja za Srbe u južnoj pokrajini, već otvara i ozbiljna pitanja bezbednosti u regionu, jer vodi ka stvaranju "velike Albanije".

Foto: Printskrin

Najave premijera u tehničkom mandatu privremenih institucija Aljbina Kurtija o budžetu većem od milijardu evra u naredne četiri godine za tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS), uz produbljivanje saradnje sa NATO i regrutaciju novih kadeta, poklapaju se sa stvaranjem vojnih saveza u regionu - od saradnje Prištine, Tirane i Zagreba do novog paktiranja Hrvatske i Slovenije kako bi "očuvale mir i stabilnost na KiM i u BiH". To dodatno ukazuje da je i formiranje paralelnih vojnih struktura Prištine i geopolitičkih blokova na Balkanu direktno upereno protiv Srbije.

Sagovornici "Novosti" ukazuju i da ovi opasni planovi Kurtija i pojedinih saveznika Prištine ugrožavaju mir i sporazume postignute u dijalogu. Podsećaju da je prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, Kfor jedina oružana sila na KiM, kao i da je taj dokument predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.

Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković istakao je juče da je vojni savez tzv. KBS i Oružanih snaga Albanije čije formiranje najavljuje Kurti, direktna pretnja Srbiji i srpskom narodu, što je osovina politike prištinskog režima, koja svakim svojim potezom cilja Beograd i novi korak ka formiranju "velike Albanije":

- Ove oružane formacije i zveckanje oružjem Prištine dešavaju se pred očima kompletne međunarodne zajednice, koja nije reagovala ni na jedan vojni savez koji je Priština formirala sa Hrvatskom i Albanijom koje su članice NATO, a s ciljem destabilizacija prilika na terenu i stvaranja od regiona Zapadnog Balkana novog bureta baruta.

Članice NATO i EU da se izjasne PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ga zabrinjava ćutanje predstavnika EU i NATO na deklaraciju o vojnoj saradnji Hrvatske i Slovenije, jer imamo negativna iskustva iz devedesetih kada su se ti isti okupljali protiv Srba i Srbije, kao i da će pokušati da razgovara o tome i sa generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom. Graovac kaže da je Vučić i te kako svestan iz kojih centara moći dolaze ovakve ideje, odnosno da je reč o zemljama NATO i EU: - Svakako da to ne odgovara svim članicama NATO, pogotovo ne onima koje nisu priznale Kosovo. Zbog toga je važno da se i oni izjasne i da jasno kažu da ne stoje iza toga i da se na čistac isteraju one države koje vode ovaku politiku.

Analitičar Srđan Graovac ukazuje da Kurti pokušava da stvori paravojne formacije protivno ne samo svim međunarodnim sporazumima koji se odnose na KiM, nego i u suprotnosti pravnim normama koje su donele privremene institucije u Prištini:

- Prvo, on želi da se predstavi kao neko ko Albancima u pokrajini donosi određenu snagu, vojni kapacitet, drugo, da i na taj način istakne prerogative državnosti, kvazi države Kosovo i Metohije. I treće, najopasnije, on jača kapacitet tzv. KBS kako bi u budućnosti realizovao svoj osnovni cilj - stvaranje "velike Albanije".

Graovac ističe da u svemu tom postoji još jedan važan segment, a to su oni koji mu to dozvoljavaju i koji ga u tome podržavaju:

- Tu ne mislim da su Hrvatska i Albanija ključne, oni su samo izvršioci volje i planova onih velikih sila koje sve ovo podstiču, usmeravajući negde i Albance i ostale, pre svega, protiv Srbije. To su određeni centri moći u Evropi, pre svih Nemačka i Velika Britanija, ali, čini mi se i Turska. Od kada je došlo do udaljavanja Evropljana i Amerikanca, svedočimo približavanju Berlina, Londona i Ankare i te težnje da oni zajedno sprovode politiku i to ne samo na Balkanu, već i šire, na Bliskom istoku. Ova tri centra moći zajedno sa američkom dubokom državom uključeni su u čitav projekt militarizacije Prištine i uključivanja u tu neku vrstu saveza gde smatraju da su njihovi lojalni partneri Hrvatska i Albanija i od njih očekuju da budu sredstvo za obuzdavanje narastajuće snage i moći Srbije u regionu koja je negde svima vidljiva i očegledna.

Savezi bodu oči MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić ocenio je da sporazum o vojnoj saradnji između Hrvatske i Slovenije ne vodi ka većem poverenju i bližoj saradnji u regionu. Istakao je da su ovom regionu potrebni novi mostovi saradnje, a ne zidovi. - Ne sporimo bilo kome da sarađuje u oblasti odbrane, ali bode oči to što proces nije bio transparentan, niti inkluzivan. Nalazimo se u regionu koji je mnogo prošao u poslednjih 30 godina. Stvaranje dodatnih saveza, a da se o tome ne konsultuje i ne razgovara sa zemljama u susedstvu otvara mnoga pitanja - rekao je Đurić, i dodao da i sa mnogim drugim zemljama takođe nije se konsultovalo niti su pozvane da uzmu učešće.

Bivši oficir KOS Ljuban Karan ističe za "Novosti" da je najava formiranja novog svetskog poretka i poruke koje su nedavno poslate iz Pekinga, gde je održan samit Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) i vojna parada u prisustvu 26 svetskih lidera, dodatno unervozila one koji su svoje strateške ciljeve na račun Srba ostvarivali u starom međunarodnom poretku. Sada, dodaje, žele da se stvari ubrzaju, da izazovu unutrašnje sukobe i nerede i onda da sprovedu nekakvu "humanitarnu intervenciju":

- Velike sile koje su upravljale svetom poklonile su Albancima na KiM nešto što je tuđe, odnosno ono što je srpsko. Formiranje zajedničke jedinice prištinske paravojske i oružanih snaga Tirane je prvi otvoreni znak formiranja "velike Albanije". Šta je zajednička vojska nego prethodnica formiranja zajedničke države. To je plan koji se realizuje na osnovu političkog programa Prizrenske lige.

Od "Džavelina" do "blek houka" VLADA U Prištini pod vođstvom Kurtija poslednjih godina intenzivno ulaže u jačanje svojih "bezbednosnih snaga", kroz nabavku modernog naoružanja i vojne opreme iz inostranstva, oslanjajući se pre svega na saradnju sa SAD i Turskom. Od Amerikanaca je nabavljeno više desetina oklopnih vozila i raketni sistemi "Džavelin", dok Ankara isporučuje dronove "bajraktar TB2" i novu generaciju naoružanja, uključujući minobacače, protivoklopne sisteme i borbena vozila. Prištini je već isporučen jedan helikopter "blek houk", kao donacija SAD, a još nekoliko je u postupku nabavke. Isporuke su stizale i iz evropskih zemalja, među kojima su Nemačka, Velika Britanija, Italija i Hrvatska, dok je najavljena i izgradnja fabrike municije i laboratorije za razvoj dronova, što jasno ukazuje na ambiciju Prištine da razvije sopstvenu vojnu industriju.

Kada je reč o novim vojnim savezima u regionu, oni su, po Karanu, u funkciji stalne oružane pretnje Srbiji, uz ovo sve što se dešava u našoj zemlji:

- Ili planiraju stvarno neku vrstu agresije ili da reaguju na poziv unutrašnjih snaga u Srbiji koji spominju mogućnost nekakve "strane intervencije". Mi moramo uvek da računamo na težu varijantu. U ovom trenutku, Srbija je jača, imamo snažniji vojni potencijal od svih njih zajedno. Nema nikakvog spora da oni sami nisu pretnja, ali ovo intenzivno naoružavanje više mi liči na pripremu nekakvog proksi rata protiv naše zemlje, koji bi išao preko zemalja u regionu koje se sad vojno udružuju. To što im sada velike sile doturaju oružje i municiju može da posluži samo protiv Srbije, a ne protiv bilo koga drugog na Balkanu.