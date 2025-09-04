Politika

"OTMI I UKRADI JE JEDINA POLITIKA ĐILASA" Mesarović: Pola miliona ljudi ostalo bez egzistencije, ali nije dao fotelju

В. Н.

04. 09. 2025. u 15:06

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović podsetila je na Instagramu da je politika Dragana Đilasa otmi i ukradi, kao što je i radio dok je bio na državnim funkcijama.

ОТМИ И УКРАДИ ЈЕ ЈЕДИНА ПОЛИТИКА ЂИЛАСА Месаровић: Пола милиона људи остало без егзистенције, али није дао фотељу

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

- Hoće izbore, neće izbore?! Zna li Dragan Đilas šta zapravo hoće? Naravno da zna. Hoće da se dokopa narodnih para, po svaku cenu, pomoću ulice i rušenjem institucija da ponovo dođe u priliku da krade, kao što je to radio dok je bio na raznim državnim funkcijama, kada je napumpao 619 miliona evra u svojim privatnim firmama. To je sva njegova politika - otmi i ukradi! Predsednik Aleksandar Vučić im je nudio i referendum i izbore. Nisu hteli! Nisu smeli! Odbili su izbore jer ih to nije interesovalo. A setite se da nikada nisu pristali na izbore dok su bili na vlasti, a dok ih je SNS, kao najjača opoziciona stranka, tražila - napisala je Mesarović na Instagramu.

Pokrali su, kako je napisala Mesarović, sve u procesu privatizacije, uništili sve, ostavili pola miliona ljudi na ivici egzistencije, ali nisu dali svoje fotelje. 

- Narod nije zaboravio te političke štetočine! I danas, dok nam deset meseci blokiraju i uništavaju i živote i državu, pokušavajući da izazovu obojenu revoluciju potpomognuti prljavim novcem i iznutra i spolja, narod im jasno poručuje da ih ne želi! Narod se probudio i oslobodio straha od njih i njihovih blokadera fašista! Narod zna da je jedini garant normalnosti i izvesne budućnosti naš predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem. To je politika koja je podigla našu otadžbinu iz siromaštva i sveopšteg beznađa, u koje su je doveli lopov Đilas i njegova banda. To je politika koja otvara fabrike i nova radna mesta, koja gradi našu Srbiju i garantuje još veće plate i penzije! Srbija neće stati! Pobediće svako zlo - poručila je Mesarović.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zelena energija za budućnost

Zelena energija za budućnost