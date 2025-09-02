"NIJEDNO DETE NE ZASLUŽUJE ONO ŠTO SE NJIMA DESILO": Miloš Perović posetio dečake maltretirane od strane Kurtijeve policije na KiM
ČLAN Predsedništva Srpske liste Miloš Perović posetio je danas Luku Đurića i Davida Bojovića koji su juče neosnovano uhapšeni i maltretirani od strane kosovske policije zbog natpisa na majicama.
Luka i David su dobri i časni momci na ponos svojim porodicama. Niti oni niti bilo koje drugo dete ne zaslužuje ono što se njima juče dogodilo.
Njima je zahvaljujući našoj državi obezbeđenja pravna podrška i nećemo dozvoliti da neosnovano budu maltretirani.
