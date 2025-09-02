"RUSIJA JE ČVRSTO NA POZICIJAMA KOJE JE DRŽALA SVE VREME" Vučić: Sa Putinom i o KiM, Moskva poštuje teritorijalni integritet Srbije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu da je sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarao o Kosovu i Metohiji, kao i o situaciji u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj i preneo da je Rusija čvrsto na pozicijama poštovanja teritorijalnog integriteta Srbije.
- Rusija je čvrsto na pozicijama koje je držala sve vreme o poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije, ali ne samo to. Jasno govori i o rušenju i o kršenju i Briselskog sporazuma i svih drugih sporazuma koje smo potpisivali sa drugom stranom i u prisustvu i uz sve garancije treće strane - rekao je Vučić.
Naveo je da je sa Putinom razgovarao i o situaciji u BiH i posebno u Republici Srpskoj.
- Ja verujem da će i predsednik RS Milorad Dodik sa ministrima u ruskoj vladi imati uskoro sastanke, verujem, za nekih sedam dana ili desetak dana, tako da će više informacija moći on po tom pitanju da ponudi. Ono što je mene kao predsednika Srbije zanimalo, ja sam dobio jasne stavove Ruske federacije i mi ćemo, uvek uvažavajući pre svega srpske stavove, ali slušajući i razumevajući šta drugi misle, doći i do toga kakvi će naši stavovi konačno biti podređeni važnim pitanjima u regionu - poručio je Vučić.
Kako je dodao, sa Putinom je razgovarao i o geopolitičkim pitanjima, o svemu što se u svetu dešava, a bilo je reči i o svim aspektima saradnje Srbije i Rusije u svim oblastima.
- Ove godine imamo povećanje u odnosu na prethodnu godinu u razmeni trgovine i usluga, negde oko četiri odsto, prošle godine bio je pad od oko 19 odsto, zavisi da li računate naše ili njihove brojke, ali proporcionalno smo saglasni da je nešto bolje ove godine nego što je bilo prethodne u prvih šest meseci, pa se nadamo da ćemo nastaviti takvim tempom do kraja godine - rekao je Vučić.
Kako je istakao, razgovarali su i o kulturi i sportu i o baš svim važnim pitanjima.
- Razgovarali smo i o onome što sam poslednji put kada sam bio u onome što oni nazivaju tačka ključanja ili tačka kipljenja gde pozivaju sve naučnike koji im rade na prognoziranju onoga što će da se zbiva. Mi želimo takve centre znanja i izvrsnosti da formiramo i u našoj zemlji, zašto da ne i uz njihovu podršku i pomoć. Razgovarali smo i o vojnotehničkoj saradnji i o svim drugim pitanjima - rekao je Vučić.
