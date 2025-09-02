JASNO JE ZAŠTO PLENKOVIĆ, PICULA I OSTALI HRVATI UDARAJU PO SRBIJI I PODRŽAVAJU BLOKADERE: Smeta im Vučićeva slobodarska politika

HRVATSKI mediji uveliko prave hajku oko odlaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Kinu će na poziv predsednika Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Ova poseta je zasmetala Hrvatima pa su odmah po svojim medijima počeli udarati po predsedniku Vučiću.

Hrvatski portal 'Index.hr' objavio je tekst pod naslovom: ''Si, Putin, Kim, Vučić, Fico.. Kina predstavlja svoju viziju novog svetskog poretka".

Jasno je zašto hrvatski premijer Andrej Plenković, evroparlamentarac Tonino Picula i ostali Hrvati udaraju po Srbiji i podržavaju blokadere - Zato što Vučić vodi snažnu, nezavisnu, slobodarsku spoljnu politiku.