JASNO JE ZAŠTO PLENKOVIĆ, PICULA I OSTALI HRVATI UDARAJU PO SRBIJI I PODRŽAVAJU BLOKADERE: Smeta im Vučićeva slobodarska politika
HRVATSKI mediji uveliko prave hajku oko odlaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Kinu će na poziv predsednika Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.
Ova poseta je zasmetala Hrvatima pa su odmah po svojim medijima počeli udarati po predsedniku Vučiću.
Hrvatski portal 'Index.hr' objavio je tekst pod naslovom: ''Si, Putin, Kim, Vučić, Fico.. Kina predstavlja svoju viziju novog svetskog poretka".
Jasno je zašto hrvatski premijer Andrej Plenković, evroparlamentarac Tonino Picula i ostali Hrvati udaraju po Srbiji i podržavaju blokadere - Zato što Vučić vodi snažnu, nezavisnu, slobodarsku spoljnu politiku.
