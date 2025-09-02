Politika

PREDSEDNIK SRBIJE STIGAO U KINU: Vučić će se sastati sa Si Đinpingom i Putinom (FOTO)

В.Н.

02. 09. 2025. u 07:40

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Peking, čime je započeo višednevnu posetu Narodnoj Republici Kini, gde će na poziv predsednika Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Foto: Tanjug

Tokom posete Pekingu, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima NR Kine i predstavnicima velikih kompanija.

Foto: Tanjug

Predsednik Vučić će 3. septembra prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja, prenosi Tanjug.

