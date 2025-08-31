"MUKA MI JE OD BLOKADA" Majka iz Stare Pazove poslala poruku: "Želim da moja deca nastave školovanje bez problema, zato podržavam Vučića"
ŽENA iz Stare Pazove prisetila se teških godina kada je, kako kaže, kao dete prolazila kroz rat i bez obzira na sve, morala da ide u školu.
- Muka mi je više od blokada. Ratno sam dete, preživela sam rat i tada sam u to vreme išla u školu i moji roditeji nisu imali mogućnost da biraju hoću li se školovati ili ne. Škola nam je bila obavezna - rekla je žena.
- Majka sam troje dece, studenta, srednjoškolca i osnovca. Želim da moja deca nastave školovanje bez ikakvih probema zato što nam je Aleksandar Vučić zaista obezbedio da u Srbiji vlada mir i ljubav, tu sam da to podržim, ništa drugo - dodala je žena iz Stare Pazove.
(Alo)
