"MUKA MI JE OD BLOKADA" Majka iz Stare Pazove poslala poruku: "Želim da moja deca nastave školovanje bez problema, zato podržavam Vučića"

В.Н.

31. 08. 2025. u 20:01

ŽENA iz Stare Pazove prisetila se teških godina kada je, kako kaže, kao dete prolazila kroz rat i bez obzira na sve, morala da ide u školu.

Foto: Alo/Printskrin

- Muka mi je više od blokada. Ratno sam dete, preživela sam rat i tada sam u to vreme išla u školu i moji roditeji nisu imali mogućnost da biraju hoću li se školovati ili ne. Škola nam je bila obavezna - rekla je žena.

- Majka sam troje dece, studenta, srednjoškolca i osnovca. Želim da moja deca nastave školovanje bez ikakvih probema zato što nam je Aleksandar Vučić zaista obezbedio da u Srbiji vlada mir i ljubav, tu sam da to podržim, ništa drugo - dodala je žena iz Stare Pazove.

