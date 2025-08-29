REKAO MI JE IVICA ZA TA 3 METKA" Vučić o pretnjama Dačiću: Ni krivi, ni dužni su na meti ljudi koji misle da imaju pravo da se iživljavaju

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je bio u poseti jedanestočlanoj porodici Vasiljević, nakon čega je odgovorao na pitanja medija.

Foto: Printskrin

Predsednik je prokomentarisao i današnje pretnje upućene Ivici Dačiću.

- U policiji rade divni ljudi i 99% njih se bore za ovu zemlju da sačuvaju javni red i mir i poredak. Ni krivi ni dužni su na meti raznih ljudi koji misle da imaju pravo da se iživljavaju na njima. A meni je Ivica još juče rekao za ta tri metka koja su spakovali, to je deo uobičajenog posla.

Nadam se da će sprovesti istragu, pronaći otiske i da ustanove ko to misli da je mnogo pametan da se šali mecima i municijom. Sve je to neko proizveo stvaranjem ambijenta mržnje, bezbrojnim lažima poput one iz Valjeva da je dete preminulo ili teško povređeno a takvo dete ne postoji.