VUČIĆ O AFERI "PRISLUŠKIVANJE": Biće to cela cirkuska predstava, neki čudni Monti Pajton

В.Н.

29. 08. 2025. u 14:01

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas jedanaestočlanu porodicu Vasiljević u Beogradu, u opštini Rakovica, a zatim odgovarao na pitanja medija.

Na pitanje o navodima Nove u vezi sa optužbama za terorizam, te najavama novih blokada, Vučić kaže da faultet nije obavezan.

- To je očaj, sve je to očaj. Što se tiče obeležavanja i svega drugog, sramota je da to govore ljudi koji nekog nazivaju ubicom i narkodilerom, te oni koji su pokušali da izazovu građanski rat. Ako sam negde preterao, uvek sam spreman da priznam grešku, samo se bojim da moji odgovori nisu bili ni desetio deo njihove žestine. Samo što su se oni služili samo lažima, a ja samo istinom - napomenuo je Vučić. 

- Videćete kako će sada izgledati afera "prisluškivanje", nije to telefon prisluškivan, to je mnogo gore. Ne mogu sada još detalje da iznosim, biće to cela cirkuska predstava, neki čudni Monti Pajton. Posebno je čudno kad oni počnu da drže neke moralne pridike. Mislim da ne postoje mediji na svetu koji mogu neke stvari tako neistinito da izveštavaju, a da za to ne odgovaraju. Ali to govori o stepenu demokratije u našoj zemlji - zaključio je Vučić.

