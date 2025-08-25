SRAMNA ODLUKA SKUPŠTINE OPŠTINE SEVERNA MITROVICA: Preimenovano čak 87 ulica bez konsultacije sa Srbima

SKUPŠTINA opštine Severna Mitrovica danas je na sednici donela odluku o preimenovanju čak 87 ulica u toj opštini. Član predsedništva Srpske liste Milan Radojević ukazao je da je ta odluka doneta bez konsultacija sa srpskom zajednicom poručivši da će posle lokalnih izbora građani jasno staviti do znanja šta misle o odlukama koje su donošene isključivo i na štetu srpskog naroda.

foto srpska lista

- Nelegitimna skupština opštine Severna Mitrovica je na današnjem zasedanju donela odluku o preimenovanju čak 87 ulica u Severnoj Mitrovici. O održavanju sednice, kao i o samom dnevnom redu niko nije obavešten, ni predstavnici medija i što je najgore ni građani opštine Severna Mitrovica, naročito Srbi koji čine apsolutnu većinu u ovoj opštini - istakao je Radojević u saopštenju za javnost.

On je naglasio da nije bilo ni javnih konsultacija, niti poziva na javnu raspravu da se pitaju građani šta misle o tome.

- U radu te nelegalne komisije nije učestvovao niko iz srpske zajednice, samim tim građani su o radu komisije i odlukama nelegitimne skupštine upoznati iz medija na albanskom jeziku pošto niko od srpskih medija nije dobio poziv za današnju sednicu - naglasio je Radojević.

Navodeći da su odluke promenljive, kao i ljudi koji danas sede u tim odborničkim klupama, ali će, ističe, iza njih ostati sramota i sejanje razdora između zajednica. Prema Radojevićevim rečima nakon lokalnih izbora građani Severne Mitrovice će lokalnu administraciju poslati u istoriju i jasno staviti do znanja šta misle o njihovim odlukama koje su donošene isključivo i na štetu srpskog naroda.

- Nakon lokalnih izbora, nov saziv lokalne skupštine će odražavati realnu volju naroda i raditi u interesu svih zajednica koje decenijama žive u Severnoj Mitrovici, a štetne odluke poput ove će zajedno sa njima postati prošlost - zaključio je član predsedništva SL Milan Radojević.